Горэлектротранс на круглом столе «Фонтанки» рассказал о современной кадровой реальности

Заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Горэлектротранса Юлия Баранова приняла участие в круглом столе городского портала «Фонтанка.ру» на тему «Где петербургским предприятиям брать кадры?» Участники круглого стола – представители крупного бизнеса и московского HR-агентства – оценили наработанный в ГЭТ уникальный опыт кадровой и профориентационной работы.

Среди поднятых на круглом столе тем: постоянно востребованные специальности, задачи, проблемы и возможности профориентации, роль предприятий в обучении кадров, перспективы развития кадрового потенциала в Петербурге и другие актуальные вопросы современной кадровой политики. По каждому из них Юлия Баранова рассказала об опыте ГЭТ, который системно занимается кадровыми программами, профориентацией и обучением сотрудников в рамках своей повседневной деятельности.

О профессиях

«В Горэлектротрансе постоянно востребованы рабочие профессии: водитель трамвая, водитель троллейбуса, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик, а также такие сквозные профессии как токарь и сварщик».

О профориентации

«Профориентационную работу Горэлектротранс начинает ещё на уровне школ, охватывая дальше средние специальные и высшие учебные заведения. С этой целью в Горэлектротрансе развита единая профориентационная экосистема, в которую входят Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, Экспозиционно-выставочный комплекс и всесезонный детский лагерь «Зарница». На всех этих уровнях мы рассказываем школьникам и студентам про наше предприятие, проводим выездные мероприятия по безопасности дорожного движения, организуем исторические экскурсии в Экспозиционно-выставочный комплекс, а также тематические экскурсии в трамвайные и троллейбусные парки».

О Корпоративном учебном центре

«Сначала учебное заведение при Горэлектротрансе было Школой вагоновожатых, впоследствии она выросла в Учебно-курсовой комбинат, а теперь мы развиваем его до формата крупного Корпоративного учебного центра ГЭТ, где будем обучать работников не только для своего предприятия, но, возможно, и для других организаций. На первом этапе этой работы в Учебно-курсовом комбинате расширен реестр учебных программ, помимо обучения водителей мы даём в УКК профессию слесаря, электрика, диспетчера и другие всегда востребованные рабочие специальности. Кроме того, здесь мы повышаем квалификацию своих работников, они проходят в комбинате переподготовку».

О кадровом резерве

«У нас сейчас до марта идёт большая работа по формированию новой волны кадрового резерва. А сама работа с кадровым резервом ведется постоянно: есть соответствующее Положение, разработана программа, в которую мы вовлекаем прежде всего молодёжь, а также бывалых, чтобы они подстёгивали молодых. Для резервистов есть различные бонусы. Например, тем, кто имеет среднее профессиональное образование, мы предлагаем продолжить обучение в вузах, причём по нашим программам, с написанием диплома по нашей теме. Все дипломные работы имеют прикладное значение, мы всегда используем их в работе. Примечательно, что практически все руководители среднего и высшего звена, директора парков или начальники больших служб, выросли у нас на предприятии. Они достаточно молодые люди, примерно сорока лет, но они уже высокие руководители. Это служит отличным примером для резервистов и хорошим примером эффективности работы кадрового резерва на нашем предприятии».

О пути в профессию

«На встречах со школьниками мы предлагаем им пойти поучиться в профильных заведениях, с которыми у нас заключены соглашения - на те профессии, которые всегда востребованы в Горэлектротрансе. То есть, учебные заведения могут подхватить к себе ребят сразу из школы, заниматься с ними, а дальше уже мы в процессе практики заведём их на предприятие».

О практикантах

«По рабочим профессиям у нас практика оплачиваемая, также мы присваиваем практикантам разряд. За ребятами закрепляется наставник, который даёт нам обратную связь. Уже по выходу с практики у нас проходят встречи директора предприятия с практикантами. Собираемся за круглым столом, он с ними беседует, задаёт вопросы. Мы все вместе обсуждаем, а что будет дальше. Тем, кого заберут в армию, гарантируем, что из армии дождёмся: откроем трудовую книжку, устроим в тот парк, в котором он работал, выслугу лет сохраним, бонусы начислим, дадим дополнительную плату к первому отпуску».

О взаимодействии с городом

«Мы участвуем во множестве городских программ, очень хорошо взаимодействуем с Комитетом по труду, с Комитетом по образованию. Много лет участвуем в классном конкурсе видеороликов о рабочих профессиях Центра содействия занятости молодёжи «Вектор». В этом конкурсе несколько категорий, и каждый год мы побеждаем в какой-нибудь номинации, а то и в нескольких. Эти ролики потом показывают в городе, а мы тем самым повышаем значимость своих молодых работников. Таким образом, мы развиваем и свой потенциал, и городской в том числе».