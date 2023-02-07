Новая посадочная площадка у «Ладожской» для стыковочного трамвая № 30 готова к эксплуатации

В преддверии закрытия на ремонт станции метро «Ладожская» состоялась приёмка новой стыковочной посадочной площадки для «бесшовного» перехода между двумя трамвайными системами. Повышенная площадка длиной 50 метров оборудована четырьмя павильонами и максимально приближена к конечной остановке трамваев «Чижик». Через эту стыковочную зону пассажиры смогут пересесть на трамваи Горэлектротранса, которые взамен закрытого метро повезут пассажиров в центр города. Для трамвайного движения на Гранитной улице будет задействован специальный съезд, обеспечивающий работу трамваев «челночного типа», которым благодаря наличию второй кабины не требуется разворотное кольцо для перестроения на пути обратного направления.



Посадочная площадка обустроена для организации работы трамвая № 30. Новый трамвайный маршрут будет введен на период закрытия на капитальный ремонт станции метро «Ладожская». Трамвай № 30 будет следовать от «Ладожской» по Гранитной улице до Перекупного переулка и проезжать через две станции метро - «Новочеркасскую» и «Площадь Александра Невского». При этом для движения по мосту Александра Невского для трамваев будет организован специальный транспортный коридор: трамвайные пути будут обособлены от проезжей части делиниаторами.



Также для транспортной доступности Красногвардейского района на время ремонта «Ладожской» будет усилен и продлен от метро «Новочеркасская» до Перекупного переулка трамвайный маршрут № 39, а троллейбус № 22 будет следовать по своей трассе через Заневский проспект, но без заезда к метро «Ладожская».