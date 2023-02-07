Школьники Невского района ознакомились с работой автоматической стрелки трамвая

Работники Горэлектротранса провели ознакомительную экскурсию в ПТО «Рыбацкое» для учащихся 10 - 11 классов школы № 347. С этим учебным заведением у предприятия в рамках профориентационной работы заключено соглашение о сотрудничестве. В настоящее время ребята участвуют в конкурсе «Большие вызовы» и разрабатывают проект современной трамвайной остановки на Шлиссельбургском проспекте. Для этого им понадобилось ознакомиться с работой автоматики стрелочного перевода.

Заместитель директора по организации перевозок Трамвайного парка № 7 Анна Сороковик рассказала школьникам о технологии обмена информацией RFID (Radio Frequency IDentification, радиочастотная идентификация), благодаря которой двупёрая стрелка автоматически переводится при подъезде трамвая. RFID – это способ автоматической идентификации объектов, при котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся в транспондерах или RFID-метках.

Данная информация необходима учащимся для разрабатываемого ими проекта современной трамвайной остановки венского типа на Шлиссельбургском проспекте. По замыслу ребят, остановка должна быть оборудована системой, которая при подъезде трамвая автоматически разрешает переход пешеходам и включает красный свет автомобилям.

Начальник отдела перспективного развития Горэлектротранса Андрей Уланов также рассказал школьникам о новых «умных» трамваях, поступающих на предприятие согласно программе развития и с 2022 года оснащаемых комплексом активной помощи водителю согласно техническому заданию ГЭТ.

В завершении ребята проехали на новом трамвае «Богатырь-М» и увидели в деле работу автоматической двупёрой стрелки. Добавим, что участие в экскурсии принял выпускник школы № 347, в настоящее время студент СПб ГАСУ Иван Бешенцев, системно изучающий электрический транспорт.

Напомним, что в петербургском Горэлектротрансе развита единая профориентационная экосистема, работа которой направлена на вовлечение детей и молодёжи разных возрастов в профессиональную среду транспортной отрасли. Костяк этой системы представлен Учебно-курсовым комбинатом ГЭТ, Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ и всесезонным ДОЛ «Зарница» после масштабной реконструкции.