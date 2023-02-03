В СТТП водителей обучают действиям при пожаре

Обучение в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке проходит в рамках ежемесячного инструктажа водительского состава силами собственных специалистов. Главная цель занятий – закрепить алгоритм действий при возгорании на подвижном составе, предусмотренный должностной инструкцией, а также отработать навыки пользования средствами пожаротушения.

На обучении линейным работникам напомнили прядок действий при возгорании. Это обесточивание транспортного средства, эвакуация пассажиров из салона, доклад в Центральную диспетчерскую, тушение очага возгорания первичными средствами пожаротушения, а также взаимодействие с аварийными службами предприятия и МЧС.

Также водителям рассказали о различных типах огнетушителей. Закрепить полученные знания они смогли на практике с помощью углекислотного огнетушителя и специального дымового шнура.

«Такие практические занятия очень важны, - пояснил директор Совмещённого парка Пётр Полукаров. – В теории наши работники знакомы с принципом действия средств пожаротушения. Однако в случае реальной чрезвычайной ситуации человек, который ни разу не держал в руках огнетушитель, может растеряться. Чтобы этого не произошло, мы и проводим данное обучение».

В первом занятии было задействовано около сорока водителей троллейбуса. В перспективе в СТТП будут обучены все водители троллейбуса и трамвая.

Напомним, в конце января сотрудники Горэлектротранса также принимали участие в тренировке по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий на транспорте совместно с университетом ГПС МЧС России.



