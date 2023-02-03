9 февраля Горэлектротранс представит в Колпино вакансии Троллейбусного парка № 3

9 февраля, в четверг, с 10:00 до 13:00 петербургский Горэлектротранс примет участие в гарантированном собеседовании в Агентстве занятости населения Колпинского района, на котором представители предприятия сделают акцент на вакансиях, открытых в Троллейбусном парке № 3. Однако соискателей проконсультируют и по всему спектру вакансий.

Вакансии Троллейбусного парка № 3 (ул. Седова, д. 7):

Водитель троллейбуса

Ученик водителя троллейбуса

Уборщик производственных помещений

Столяр строительный

Тракторист 4 разряда

Уборщик территории

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда

Слесарь-сантехник 4 разряда

Машинист компрессорных установок

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда

Троллейбусный парк № 3 обеспечивает перевозки в нескольких районах города, в том числе в центре Петербурга.

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

Дата: 9 февраля (четверг)

Время: 10:00-13:00

Место проведения: Агентство занятости населения Колпинского района (Колпино, ул. Красных Партизан, д. 10, лит. А)