9 февраля Горэлектротранс представит в Колпино вакансии Троллейбусного парка № 3

9 февраля, в четверг, с 10:00 до 13:00 петербургский Горэлектротранс примет участие в гарантированном собеседовании в Агентстве занятости населения Колпинского района, на котором представители предприятия сделают акцент на вакансиях, открытых в Троллейбусном парке № 3. Однако соискателей проконсультируют и по всему спектру вакансий.
Вакансии Троллейбусного парка № 3 (ул. Седова, д. 7):
Троллейбусный парк № 3 обеспечивает перевозки в нескольких районах города, в том числе в центре Петербурга.
С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.
Дата: 9 февраля (четверг)
Время: 10:00-13:00
Место проведения: Агентство занятости населения Колпинского района (Колпино, ул. Красных Партизан, д. 10, лит. А)