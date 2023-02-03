9 февраля Горэлектротранс представит в Колпино вакансии Троллейбусного парка № 3

07 февраля 2023

9 февраля, в четверг, с 10:00 до 13:00 петербургский Горэлектротранс примет участие в гарантированном собеседовании в Агентстве занятости населения Колпинского района, на котором представители предприятия сделают акцент на вакансиях, открытых в Троллейбусном парке № 3. Однако соискателей проконсультируют и по всему спектру вакансий.

 

Вакансии Троллейбусного парка № 3 (ул. Седова, д. 7):

 

  • Водитель троллейбуса
  • Ученик водителя троллейбуса
  • Уборщик производственных помещений
  • Столяр строительный
  • Тракторист 4 разряда
  • Уборщик территории
  • Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда
  • Слесарь-сантехник 4 разряда
  • Машинист компрессорных установок
  • Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда

 

Троллейбусный парк № 3 обеспечивает перевозки в нескольких районах города, в том числе в центре Петербурга.

 

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

 

Дата: 9 февраля (четверг)

Время: 10:00-13:00

Место проведения: Агентство занятости населения Колпинского района (Колпино, ул. Красных Партизан, д. 10, лит. А)

 

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