За разбитую о троллейбус бутылку утверждено обвинительное заключение

Прокуратура Санкт-Петербурга сообщает на своём официальном сайте об утверждении прокуратурой Московского района обвинительного заключения в отношении 32-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, обвиняемая днем 5 октября 2022 года, находясь на остановке общественного транспорта «Станция метро Московская», выражая явное неуважение к обществу и противопоставляя себя окружающим, действуя из хулиганских побуждений, бросила в троллейбус стеклянную бутылку, в результате чего она разбилась, а осколки разлетелись в граждан, которые испытали чувство страха и беспокойства за свою жизнь и здоровье.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский районный суд.

Источник информации – Сайт Прокуратуры Санкт-Петербурга: https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_78/mass-media/news?item=85025549