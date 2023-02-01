Виновным в порче трамвая назначили наказание в виде лишения свободы условно

Условное наказание в виде лишения свободы на один год с испытательным сроком на год и на полтора года получили два гражданина, повредившие вагон трамвая на пр. Маршала Жукова. Злоумышленники разбили лобовое стекло, боковое зеркало и стеклоочиститель. Происшествие произошло 9 февраля 2022 года и квалифицировано как вандализ, совершенный группой лиц (ст. 214, ч. 2 УК РФ).

Оперативно пресечь правонарушение позволили грамотные действия водителя трамвая и сотрудников Росгвардии, благодаря чему граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции. Напомним, с 2020 года ежедневный круглосуточный контроль за безопасностью пассажиров и сотрудников Горэлектротранса осуществляет Главное управление Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Профессионализм, с которыми росгвардейцы каждый день несут свою службу, отмечены благодарностью руководства Горэлектротранса.

В Горэлектротрансе подчеркивают, что большинство пассажиров электротранспорта своим поведением подтверждает статус Санкт-Петербурга как культурной столицы, однако, возникают и нештатные случаи. Зачастую они выражаются в порче имущества предприятия, проявлении агрессии по отношению к другим пассажирам и хулиганстве. Данные правонарушения пресекаются и рассматриваются в соответствии с действующим административным и уголовным российским законодательством.