7 февраля Горэлектротранс встретится с соискателями во Фрунзенском районе

7 февраля, во вторник, с 10:00 до 13:00 состоится гарантированное собеседование в Агентстве занятости Фрунзенского района по всем вакансиям предприятия. У соискателей будет возможность пообщаться не только с HR-специалистами, но и задать вопросы напрямую представителям парков Горэлектротранса. Так, в мероприятии примут участие сотрудники Троллейбусного парка № 3.

В Троллейбусном парке № 3 в настоящее время открыты следующие вакансии:

водитель троллейбуса

ученик водителя троллейбуса

уборщик производственных помещений

столяр строительный

тракторист 4 разряда

уборщик территории

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда

слесарь-сантехник 4 разряда

машинист компрессорных установок

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда

слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда

Получить информацию о всех нюансах работы в конкретном парке – хорошее подспорье в выборе будущего трудового пути для тех, кто решил связать свою жизнь с городским наземным электрическим транспортом. На гарантированном собеседовании представители парков дадут пояснения о специфике работы на каждом конкретном участке, а HR-специалисты проконсультируют по условиям трудоустройства и предоставят направления на собеседования в выбранный соискателем парк.

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

Дата: 7 февраля (вторник)

Время: 10:00-13:00

Место проведения: Агентство занятости населения Фрунзенского района (ул. Бухарестская, д. 61)

