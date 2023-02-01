7 февраля Горэлектротранс встретится с соискателями во Фрунзенском районе

02 февраля 2023

7 февраля, во вторник, с 10:00 до 13:00 состоится гарантированное собеседование в Агентстве занятости Фрунзенского района по всем вакансиям предприятия. У соискателей будет возможность пообщаться не только с HR-специалистами, но и задать вопросы напрямую представителям парков Горэлектротранса. Так, в мероприятии примут участие сотрудники Троллейбусного парка № 3. 

 

В Троллейбусном парке № 3 в настоящее время открыты следующие вакансии:

 

  • водитель троллейбуса
  • ученик водителя троллейбуса
  • уборщик производственных помещений
  • столяр строительный
  • тракторист 4 разряда
  • уборщик территории
  • слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда
  • слесарь-сантехник 4 разряда
  • машинист компрессорных установок
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
  • слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда

 

Получить информацию о всех нюансах работы в конкретном парке – хорошее подспорье в выборе будущего трудового пути для тех, кто решил связать свою жизнь с городским наземным электрическим транспортом. На гарантированном собеседовании представители парков дадут пояснения о специфике работы на каждом конкретном участке, а HR-специалисты проконсультируют по условиям трудоустройства и предоставят направления на собеседования в выбранный соискателем парк.

 

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

 

Дата: 7 февраля (вторник)

Время: 10:00-13:00

Место проведения: Агентство занятости населения Фрунзенского района (ул. Бухарестская, д. 61)
 

 

 

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