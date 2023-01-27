«Петербургские магистрали»: вышел в свет январский номер газеты

В Горэлектротрансе состоялись первые мероприятия программы Года памяти Михаила Сороки: в 2023 году «командиру блокадного трамвая», начальнику ТТУЛ в годы войны исполняется 120 лет. Корпоративную жизнь продолжит делать интересной конкурс «Быть здоровым легко», теперь и с новым этапом – интеллектуальным. Это «Невский»: первый двухкабинный трамвай в линейке ПК ТС, разработанный специально для Петербурга, презентовали на заводе.

Памятные мероприятия, посвящённые 80-летию прорыва блокады Ленинграда и 79-й годовщине снятия блокады, в Горэлектротрансе прошли под эгидой Года памяти Михаила Хрисанфовича Сороки, начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады. Благодаря его управленческим и личным качествам в блокадном Ленинграде продолжалась работа трамвая. 4 декабря 2023 года со дня рождения Михаила Хрисанфовича исполняется 120 лет.

Разработанный по техзаданию Горэлектротранса трамвай «Невский» прибыл в Трамвайный парк № 7. Перед этим новинку презентовали на Невском заводе электрического транспорта вице-губернатору Кириллу Полякову. По обкаточным путям официальную делегацию на трамвае провёз водитель-наставник ГЭТ Евгений Стражев. Двухкабинный вагон можно эксплуатировать, в частности, во время ремонта путей или станций метро. Ближайшее такое закрытие ожидает «Ладожскую».

Бережливое производство-2022: рассказываем о самых интересных проектах улучшений. Всего работники Горэлектротранса внесли более 700 предложений по улучшению процессов деятельности ГЭТ. Реализованы 10 проектов улучшений с экономическим эффектом 8,75 млн руб. Принято к реализации 16 проектов улучшений с ожидаемым экономическим эффектом не менее 26 млн руб.

В петербургской Высшей школе экономики состоялась презентация новых медиапроектов, подготовленных студентами Медиакома при поддержке Пресс-службы Горэлектротранса. Студенты решали задачу по информационному сопровождению профориентационной деятельности, а также развивали актуальные инфоповоды-2023: будущее Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ и проект трамвая «RetroFuture». Следить за информационным партнерством Пресс-службы и ВШЭ можно в соцсетях предприятия по хэштегу #Медиаком_ГЭТ.

В программу популярного корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» добавлен новый этап «Не искусственный интеллект», предусматривающий проведение интеллектуальной игры. Кроме того, 6 команд выступят под новыми креативными названиями: «Молодо-зелено» (Учебно-курсовой комбинат), «Позитив» (Трамвайный парк № 1), «Трамвай здоровья» (Трамвайный парк № 5), «Бесконечность» (Трамвайный парк № 8), «Ударная сила» (Троллейбусный парк № 3), «Здоровая молния» (Энергохозяйство). Наградой за победу в этом году вновь станет сертификат на заявочный приз.

Новый выпуск корпоративной рубрики «Держи лайфхак!» газета посвящает особенностям линейной работы зимой. Своим опытом делится водитель Троллейбусного парка № 6 Алёна Царёва.

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