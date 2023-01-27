2 февраля Горэлектротранс представит вакансии в Московском районе

Встреча с будущими работниками городского наземного электрического транспорта пройдет в четверг, 2 февраля, с 14:00 до 17:00 в районном Агентстве занятости населения. Представители Горэлектротранса расскажут участникам собеседования о порядке трудоустройства, графике работы, оплате труда и социальных гарантиях. На мероприятии будет представлен весь спектр открытых вакансий.

В настоящее время топ вакансий предприятия возглавляет «ученик водителя троллейбуса». Получить востребованный навык можно в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса (УКК) за счет предприятия и с выплатой стипендии. Обучение проходит на современных тренажерах с элементами виртуальной реальности. Этот этап предшествует практике на настоящих троллейбусах: сначала без пассажиров, а после – на пассажирском составе на линии. В УКК также обучают профессии водителя трамвая и ряду рабочих направлений.

«Горящие» вакансии:

- ученик водителя троллейбуса:

Троллейбусный парк №1, Ленинский пр., д.140, корп.2

Троллейбусный парк № 2, ул. Арсенальная, д.27

Троллейбусный парк №3, ул. Седова, д.7

Троллейбусный парк №6, ул. Аэродромная, д.12

Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк, пр. Гражданский, д.131

- ученик водителя трамвая:

Трамвайный парк №1, Московский пр., д.83

Трамвайный парк №3, ул. Б.Посадская д., 24/2

Трамвайный парк №7, ул. Грибакиных, д.3

Также среди актуальных вакансий: cлесарь-электрик по ремонту электрооборудования, токарь, слесарь по ремонту подвижного состава, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, специалист по техническому обучению, мастер цеха по ремонту и обслуживанию подвижного состава, мастер контрольный, специалист по охране труда, cпециалист по делопроизводству, cпециалист по продаже путевок в ДОЛ «Зарница», ведущий экономист, юрисконсульт, начальник отдела строительного контроля и другие.

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

Дата: 2 февраля (четверг)

Время: 14:00-17:00

Место проведения: Агентство занятости населения Московского района (ул. Варшавская, д. 63, корп. 1)



