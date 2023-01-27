Блокадный трамвай на проспекте Стачек собрал все поколения петербуржцев

Фото: Валентина Тарасова, Трамвайный парк № 8

У памятника Блокадному трамваю на проспекте Стачек по случаю 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады состоялась торжественная церемония с участием ветеранов, школьников, представителей Горэлектротранса и Кировского района. О появлении в нашем городе памятника, который увековечил бы подвиг ленинградского трамвая, мечтал Михаил Сорока – начальник Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома в годы Великой Отечественной войны. В декабре со дня рождения Михаила Хрисанфовича исполнится 120 лет. По случаю этой памятной даты 2023 год объявлен в Горэлектротрансе годом памяти «командира блокадного трамвая», как прозвали Сороку благодарные ленинградцы.

Михаил Хрисанфович Сорока добивался открытия памятника Блокадному трамваю много лет, о чём он писал в своей книге «Фронтовой трамвай»:

«Я его отчётливо вижу на пьедестале, высеченном из карельского гранита. Как знамя, гордо поднята на крыше его дуга. Вот сейчас она коснётся проводов, оживёт двигатель, и вновь помчится по стальной колее звонкоголосый и неутомимый труженик-трамвай! Труженик и воин...!»

Мечта Михаила Сороки осуществилась уже не при его жизни. Памятник Блокадному трамваю заложили 15 апреля 2007 года, в 65 годовщину возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде. А спустя 5 месяцев, в годовщину начала блокады, памятник был открыт - в месте, где в сентябре 1941 года Петергофское шоссе было перекрыто трамвайными вагонами для защиты Ленинграда от фашистских танков.

С тех пор у памятника Блокадному трамваю на выезде из Трамвайного парка № 8 ежегодно проходят торжественные мероприятия в честь военных и блокадных дат.