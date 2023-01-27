Коллектив Горэлектротранса почтил память ленинградских трамвайщиков на Пискарёвском кладбище и открыл год памяти М.Х. Сороки

В честь 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады на Пискарёвском мемориальном кладбище состоялась ежегодная торжественно-траурная церемония с участием всех поколений работников Горэлектротранса. 2023 год объявлен на предприятии годом памяти «командира блокадного трамвая» М.Х. Сороки: в декабре исполнится 120 лет со дня рождения начальника ТТУЛ в годы войны. На аллее Памяти директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин рассказал молодёжи ГЭТ, как под руководством Михаила Хрисанфовича Сороки в нечеловеческих условиях блокады решались задачи организации движения в городе и восстановления инфраструктуры.

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Поклониться памяти работников Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома (ТТУЛ), героически трудившихся в осаждённом городе, пришли сотрудники трамвайных и троллейбусных парков, ветераны предприятия, представители Первичной профсоюзной организации, члены Молодёжного совета, студенты Корпоративного учебного центра (Учебно-курсового комбината ГЭТ). Ветеранов представляли в этом году Валентин Кузьминский, Анатолий Зезюкин и Валентина Тархановская (Трамвайный парк № 1), а также Нина Фещенко и Анатолий Колобов (Троллейбусный парк № 1).

Пройдя от Вечного огня, делегация Горэлектротранса возложила цветы к подножию монумента «Мать-Родина», а затем по многолетней традиции проследовала на Аллею памяти. У стелы, посвящённой подвигу ленинградских трамвайщиков, ветераны предприятия поделились своими воспоминаниями о жизни в блокадном Ленинграде.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин напомнил о выдающейся роли начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны и блокады Михаила Сороки, которого благодарные ленинградцы прозвали «командиром блокадного трамвая». По случаю его 120-летия 2023 год пройдёт в Горэлектротрансе под знаком памяти М.Х.Сороки.

«Во время войны командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров вызывал начальника ТТУЛ Михаила Сороку и говорит, что при движении бугели трамвая создают искры на проводе и демаскируют улицу: все улицы от света замаскированы, а по искрам от трамвая воздушной авиации фактически видна карта города, видно, куда бомбить. На избавление от искрения были даны сутки, и инженерное решение было найдено - на каждый трамвай поставили второй бугель, параллельно первому, когда первый приотскакивал и могла проскакивать искра, то второй был прижатый и искры не было. Такие вот решения в условиях стрессовой, тяжелейшей ситуации», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Денис Минкин также привёл ещё один пример трудового подвига транспортников, связанный с инфраструктурой: «70 километров пути было разрушено взрывами и восстановлено в течении войны и в течении 1946 года. Сейчас при всей мощности современной системы в год город от силы делает 20 километров капремонта. Насколько тогда люди трудились на победу, вот настолько им надо кланяться и брать с них пример».

В завершении памятной акции студентам Корпоративного учебного центра была вручена книга Михаила Сороки «Фронтовой трамвай».

Напомним, что ранее сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялась Акция памяти с участием учащихся школы № 543 Московского района и возложением цветов к мемориальной табличке на Среднем проспекте В.О., 79. Продолжился ленинградский День Победы на набережной Фонтанки. Члены Молодёжного совета ГЭТ вместе с сотрудниками Большого Санкт-Петербургского Государственного Цирка возложили цветы к зданию Блокадной подстанции. А по маршруту № 49 проехал «Трамвай Победы» с активистами и волонтёрами Подростково-молодёжного досугового центра «Фрунзенский».