«Трамвай Победы» вышел в рейс в день 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда

Трамвай № 49 сменил свою привычную будничную атмосферу на праздничную: сегодня в нем звучали стихотворения и песни военных лет под аккомпанемент гармони, а волонтеры раздавали пассажирам блокадные ленты – «Ленточки Ленинградской Победы».

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От станции метро «Купчино» отправился в свой торжественно-памятный рейс «Трамвай Победы». Трамвай №49 проехал по маршруту с активистами и волонтерами Подростково-молодежного досугового центра «Фрунзенский» на борту. В этот день для пассажиров трамвая звучали такие, ставшие поистине народными, песни как: «Катюша», «Землянка», «Песня о Ладоге», «Бессмертный Ленинград» и другие. По сложившейся традиции, артистам аккомпанировал гармонист, а песни исполняли всем трамваем. На остановках и в пути волонтеры центра раздавали блокадные оливково-зеленые ленточки.