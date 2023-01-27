Молодёжный совет ГЭТ возложил цветы к Блокадной подстанции на Фонтанке

В 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады члены Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» приняли участие в памятной акции, соединившей два блокадных адреса: Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк и здание блокадной подстанции на набережной Фонтанки.

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Тяговая подстанция № 11 «Центральная» была одной из трёх подстанций, через которые 8 марта 1942 г. был дан ток в сеть для возобновления грузового трамвайного движения. Спустя месяц, 15 апреля 1942 года, в числе 6 тяговых подстанций она обеспечила возобновление пассажирского трамвайного движения. Подстанция, известная сегодня как Блокадная, обслуживала центральную часть города, движение трамвая по Невскому и Литейному проспектам и другим центральным улицам осаждённого Ленинграда.

В наши дни Блокадная подстанция находится в ведении Цирка на Фонтанке. В памятные даты молодежь Горэлектротранса приходит к историческому зданию, чтобы почтить подвиг трамвайщиков блокадного Ленинграда, вместе с коллективом Цирка на Фонтанке вспомнить военную историю своих организаций.

С началом Великой Отечественной войны 63-й сезон в здании Цирка на Фонтанке прервался до 1944 года, однако творческая деятельность не прекратилась: в тяжёлые блокадные годы артисты поддерживали своими выступлениями бойцов Ленинградского фронта и защитников осаждённого города.

Цирковые номера готовились и репетировались в Доме Красной Армии на Литейном проспекте. На схеме трамвайной маршрутной сети блокадного города этот адрес был отмечен звёздочкой – как и тяговая подстанция «Центральная» на набережной Фонтанки, 3А.

«Есть ещё в нашем городе те, кто помнит, как тяжело было, какая потребность была в трамваях и что значило для горожан электричество в осаждённом городе. Сотрудники предприятия сумели поддержать и сохранить инфраструктуру, в том числе эту подстанцию на Фонтанке. Эти усилия помогали ленинградцам сохранять надежду и веру в Победу. А мы, молодые транспортники, должны быть достойны памяти наших героических коллег», - говорит член Молодёжного совета ГЭТ, инженер-технолог ПТО Троллейбусного парка № 2 Дмитрий Здрелюк.

Возле Блокадной подстанции члены Молодежного совета Горэлектротранса вместе руководством, сотрудниками и ветеранами цирка возложили цветы к мемориальной табличке в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда.

Добавим, что сегодня же работники и ветераны Горэлектротранса, студенты Учебно-курсового комбината ГЭТ принимают участие в торжественно-траурных мероприятиях на Пискарёвском мемориальном кладбище, а в Экспозиционном-выставочном комплексе участниками памятной программы стали учащиеся школы №543, которые исполнили песню «Дети блокады».