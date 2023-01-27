В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ школьники исполнили песню «Дети блокады»

В 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады сотрудники Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса вместе с учащимися школы № 543 Московского района провели акцию памяти «Блокадный трамвай». Они возложили цветы к памятной доске у входа в Василеостровский трамвайный парк в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда и исполнили песню «Дети блокады». Затем школьники проехали на трамвае военных лет и познакомились с новой выставкой «Искра жизни», подготовленной Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ совместно с Санкт-Петербургским музеем Хлеба и Мемориальным музеем «Разночинный Петербург».

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Воспитание подрастающего поколения в духе почитания своей истории – важная часть профориентационной работы Горэлектротранса, в которой Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ играет значимую роль. В день 79-й годовщины снятия блокады Ленинграда участие в памятных мероприятиях Горэлектротранса традиционно приняли школьники. Учащимся 543 школы Московского района рассказали о подвиге «Блокадного трамвая» и героизме сотрудников Трамвайно-троллейбусного управления, в честь которых установлена памятная доска на Среднем проспекте В.О., д. 79. Школа № 543 уже много лет дружит и сотрудничает с Горэлектротрансом, ребята изучают историю своего района и блокадного трамвая, организовывают памятные мероприятия, трамвайные экскурсии, делают постановки, записывают поэтические видео. На сегодняшней памятной акции школьники исполнили песню «Дети блокады».

«27 января – важная дата в истории нашего города и нашего предприятия. В этот день в 1944 году Ленинград был освобожден от фашистской блокады. Транспорт и, в частности, трамвай был одним из тех верных «солдат», которые помогали достигнуть Победы, Победы города, который не сдался и выстоял. Трамвай выполнял огромную работу в блокадном городе, и его линии маршрутов можно сравнить с кровеносной системой, которая обеспечивала жизнь города. Мы чтим и бережно храним память о наших героях, среди которых – ленинградский трамвай! Сегодня в акции памяти вместе с нашими работниками принимают участие школьники. И мы рады, что ребята с таким интересом изучают историю своей Родины и, я уверен, с гордостью продолжат славные традиции своих предков», – отметил Артём Михайлов, директор Трамвайного парка № 3 (старейшего Василеостровского трамвайного парка).

В этом году для юных гостей ЭВК организовали экскурсионную программу с изучением выставки «Искра жизни», открывшейся 18 января к годовщине 80-летия прорыва блокады. Она подготовлена тремя музеями: Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ, Санкт-Петербургским музеем Хлеба и Мемориальным музеем «Разночинный Петербург». Предметы выставки – это документальные, архивные видео- и фотоматериалы, предметы быта военного времени, позволяющие представить, как жили и работали сотрудники трамвайного депо. А почувствовать себя пассажирами той эпохи школьники смогли на своём опыте, совершив памятный рейс на подлинном блокадном трамвае по территории Василеостровского трамвайного парка.