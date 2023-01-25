Горэлектротранс и университет ГПС МЧС России провели противопожарную тренировку

Тренировка по предупреждению и ликвидации чрезвычайных происшествий на транспорте состоялась 24 января на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Эту совместную работу предусматривает соглашение о сотрудничестве, подписанное между двумя организациями в 2020 году.

Темой пожарно-тактической тренировки стала отработка действий по тушению пожаров в гаражах, троллейбусных и трамвайных парках. Также тренировка является частью научно-исследовательской работы, направленной на изучение особенностей тушения тяговой батареи троллейбуса с увеличенным автономным ходом.

Участие в тренировке приняли курсанты университета ГПС МЧС России, работники Троллейбусного парка № 6, Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог», студенты и сотрудники Учебно-курсового комбината Горэлектротранса. В общей сложности от предприятия были задействованы 89 человек.

В ходе тренировки проверялись правильность действий работников и оперативных служб Горэлектротранса при возникновении пожара на троллейбусе, а также готовность персонала ГЭТ, курсантов и пожарной техники к тушению пожара.

Водители, кондуктора и работники АВС на практике отработали алгоритм действий при возгорании подвижного состава, предусмотренный должностной инструкцией. Это обесточивание транспортного средства, эвакуация пассажиров из салона, доклад в Центральную диспетчерскую, тушение очага возгорания первичными средствами пожаротушения, взаимодействие с аварийными службами предприятия и МЧС.

Также сотрудники УКК вместе с будущими водителями троллейбуса и трамвая фактически закрепляли навыки тушения «очага возгорания» с помощью огнетушителей.