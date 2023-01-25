30 января Горэлектротранс проведет гарантированное собеседование в Невском районе

25 января 2023

30 января, в понедельник, с 14:00 до 17:00 в рамках гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения Невского района представители петербургского Горэлектротранса расскажут об открытых на предприятии вакансиях, проконсультируют заинтересованных соискателей об условиях труда и правилах приема. Отдельное внимание будет уделено возможности трудоустройства в подразделения, расположенные в Невском районе города.

 

В Невском районе работают Троллейбусный парк № 3 и Трамвайный парк № 7, обеспечивающие перевозки в нескольких районах города. Среди «горящих вакансий» данных парков – ученики водителя трамвая/троллейбуса.

 

Особенно востребованы сейчас «троллейбусники». Обучение проходит в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса (УКК) за счет предприятия и с выплатой стипендии. Через полгода выпускник уже выходит на линию на пассажирском составе.

 

Также в Троллейбусном парке № 3 (ул., Седова, д. 7) открыты следующие вакансии:

 

  • водитель троллейбуса
  • уборщик производственных помещений
  • столяр строительный
  • тракторист 4 разряда
  • уборщик территории
  • слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда
  • слесарь-сантехник 4 разряда
  • машинист компрессорных установок
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда
  • слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда

 

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

 

Дата: 30 января (понедельник)

Время: 14:00-17:00

Место проведения: Агентство занятости населения Невского района (ул. Бабушкина, д. 52)

 

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