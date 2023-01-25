30 января Горэлектротранс проведет гарантированное собеседование в Невском районе

30 января, в понедельник, с 14:00 до 17:00 в рамках гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения Невского района представители петербургского Горэлектротранса расскажут об открытых на предприятии вакансиях, проконсультируют заинтересованных соискателей об условиях труда и правилах приема. Отдельное внимание будет уделено возможности трудоустройства в подразделения, расположенные в Невском районе города.

В Невском районе работают Троллейбусный парк № 3 и Трамвайный парк № 7, обеспечивающие перевозки в нескольких районах города. Среди «горящих вакансий» данных парков – ученики водителя трамвая/троллейбуса.

Особенно востребованы сейчас «троллейбусники». Обучение проходит в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса (УКК) за счет предприятия и с выплатой стипендии. Через полгода выпускник уже выходит на линию на пассажирском составе.

Также в Троллейбусном парке № 3 (ул., Седова, д. 7) открыты следующие вакансии:

водитель троллейбуса

уборщик производственных помещений

столяр строительный

тракторист 4 разряда

уборщик территории

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда

слесарь-сантехник 4 разряда

машинист компрессорных установок

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда

слесарь по ремонту подвижного состава 4 разряда

С полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно ознакомиться по ссылке, перечень «горящих вакансий» размещен здесь.

Дата: 30 января (понедельник)

Время: 14:00-17:00

Место проведения: Агентство занятости населения Невского района (ул. Бабушкина, д. 52)