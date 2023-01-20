24 января Горэлектротранс расскажет о вакансиях на Васильевском острове

24 января, во вторник, с 10:00 до 13:00 представители петербургского Горэлектротранса проведут встречу с соискателями в Василеостровском районе. Участники гарантированного собеседования в Агентстве занятости населения смогут выбрать себе работу в ближайших к своему месту жительства парках и подразделениях предприятия. В ходе встречи будут представлены все вакансии, открытые в настоящее время на предприятии.
Среди «горящих» вакансий:
Также существует потребность в сотрудниках инженерных должностей: начальник отдела строительного контроля, начальник сектора договорной работы, руководитель сектора контроля и аудита, ведущий юрисконсульт, ведущий экономист, ведущий инженер проектного отдела и другие.
Горэлектротранс предоставляет всем желающим возможность освоить новую профессию с «нуля» в корпоративном учебном центре – Учебно-курсовом комбинате ГЭТ (УКК). Здесь за счет предприятия можно обучиться востребованной профессии водителя трамвая/троллейбуса. За полгода ученики осваивают теоретические знания и овладевают практикой управления электротранспортом на современных тренажерах с эффектом «виртуальной реальности» и на настоящем подвижном составе. На время обучения выплачивается стипендия. Также в УКК можно получить рабочую специальность.
Дата: 24 января (вторник)
Время: 10:00-13:00
Место проведения: Агентство занятости населения Василеостровского района (ул. Шевченко, д. 27)
С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.