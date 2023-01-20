Первокурсники Медиакома ВШЭ защитили вторую серию проектов для Горэлектротранса

Фото: Медиаком ВШЭ



В петербургской Высшей школе экономики состоялась презентация новых медиапроектов, подготовленных студентами при поддержке Пресс-службы Горэлектротранса. На этот раз студенты решали задачу по информационному сопровождению профориентационной деятельности и проекта ГЭТ «RetroFuture» по созданию современного трамвая в ретростиле для центра Петербурга. На защите в рамках второго модуля обучения присутствовали руководитель Пресс-службы Горэлектротранса Дарья Тимофеева, декан Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусства ВШЭ СПб Адриан Селин и преподаватели-практики, которые работают с Горэлектротрансом в своей повседневной профильной деятельности.

В 2023 году Горэлектротранс продолжит подготовку к реализации концепции развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, представленной на ПМЭФ-2021. А самой ожидаемой трамвайной премьерой года станет современный трамвай по мотивам облика ленинградского вагона ЛМ-57 «Стиляга». Ретрофутуристичные снаружи и технологичные внутри трамваи разрабатываются специально для Петербурга в рамках проекта Горэлектротранса «RetroFuture». Они будут работать в центре города и придавать дополнительное очарование открыточным видам Петербурга, а также станут ещё одной точкой притяжения для туристов.

Эти будущие инфоповоды Горэлектротранса стали базой для разработки студенческих проектов второго модуля. Напомним, что свои первые проекты учащиеся Медиакома в питерской Вышке, сотрудничающие с Пресс-службой Горэлектротранса с начала обучения, защищали в ноябре-2022.

Сейчас студенты подготовили новую серию проектов под цели информационной работы Горэлектротранса в 2023 году:

«Петербуржцы о Стиляге» - серия информационных карточек с воспоминаниями о модели трамвая ЛМ-57. «RetroFuture подкаст» - трехсерийный подкаст о шестидесятых годах. Трамвай ЛМ-57 «Стиляга» был не только свидетелем, но и непосредственным представителем своей эпохи. На данный момент вышла 1 серия подкаста, посвященная литературной деятельности шестидесятников. Проморолик «Live-animation film Стиляга» - атмосферное видео о Петербурге XXI века, каким его увидел вернувшийся на улицы ленинградский трамвай «Стиляга». Раскраска «Алфавит электротранспорта» - профориентационный проект по популяризации отрасли ГЭТ и знакомству с терминами и базовой информацией о трамваях и троллейбусах. Серия карточек «Ленинградская трамвайная мода: Стиляга» - проект в рамках модуля по дизайну.

После защиты проектов второго модуля студентам предстоит работа с обратной связью. Обновленные с учётом пожеланий преподавателей и Горэлектротранса материалы будут опубликованы на информационных ресурсах ГЭТ. Следить за информационным партнерством Пресс-службы Горэлектротранса и ВШЭ можно в соцсетях предприятия по хэштегу #Медиаком_ГЭТ.