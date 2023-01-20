Слесари-победители конкурса профмастерства ознакомились с производством троллейбусов в Минске

Фото: Денис Коваленко, Андрей Чижов

Конкурс профессионального мастерства среди слесарей по ремонту подвижного состава прошёл в Горэлектротрансе в декабре 2022 года. В соревновании приняли участие слесари по ремонту трамваев и по ремонту троллейбусов. При поддержке директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина для победителей в качестве поощрения были организованы ознакомительные поездки: трамвайщики побывали на экскурсии в «ПК Транспортные системы» в Твери, а слесари по троллейбусу отправились на завод «Белкоммунмаш» в Минск.

К белорусским коллегам поехали слесари Денис Коваленко (Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк), Сергей Элиасштам (Троллейбусный парк № 3) и Андрей Чижов (Троллейбусный парк № 2). Эти молодые профессионалы Горэлектротранса заняли на профессиональном конкурсе первые три места. На заводе «Белкоммунмаш» они ознакомились с работой всех цехов, где на различных участках совершается полный цикл производства: собираются корпуса троллейбусов и трамваев, осуществляются плазменная резка, покраска машин и многое другое.

«Во время экскурсии по заводу нас провели по всем участкам, начиная от заготовительных до выпуска готовой продукции, - рассказал директор Троллейбусного парка № 2 Артём Григорьев, который также принял участие в поездке. - Поразило то, что заводчане при сборке троллейбусов и трамваев используют детали собственного производства. И самое приятное то, что они стремятся к увеличению числа участков по изготовлению таких деталей на предприятии. К примеру, с прошлого года модернизирован и увеличен до 4-х машиномест покрасочный участок на заводе; создан новый участок по сборке аккумуляторных батарей автономного хода для подвижного состава, закуплены станки с ЧПУ, которые позволяют ускорить процесс сборки электрического транспорта».

Начальник управления продаж и маркетинговых исследований завода «Белкоммунмаш» Александр Лафицкий рассказал гостям из Петербурга о текущей деятельности предприятия и перспективных планах, в том числе затронул тему поставки троллейбусов для Санкт-Петербурга. Также слесари Горэлектротранса познакомились со своими коллегами – рабочими цехов. Белорусские транспортники выслушали мнения о поставляемой технике, приняв к сведению пожелания и предложения петербуржцев.

Напомним, по действующему контракту в 2022-2023 гг. петербургский Горэлектротранс получит 97 минских троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Также без учёта новых поставок в Петербурге эксплуатируются 139 троллейбусов различных видов производства Белкоммунмаш.