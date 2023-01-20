Зелёные трамвайчики Оранэлы

21 января – день рождения Оранэлы или ОРАНЭЛ. Такое красивое название получила первая электрическая железная дорога в России, впоследствии ставшая вылетной трамвайной линией до Стрельны, которая эксплуатируется и в наши дни.

Само название линии – сокращённое наименование проекта Ораниенбаумской электрической железной дороги, предусматривавшего регулярное транспортное сообщение между Петербургом и Ораниенбаумом.

После строительства путей к Ораниенбауму, к 1915 году контактная сеть была сооружена на участке от Нарвских ворот до Стрельны, но движение осуществлялось пока ещё не на всём протяжении этого пути. Дорога получила питание от энергосистемы Петроградских городских железных дорог, в депо Княжево были доставлены 18 моторных и 12 прицепных рижских вагонов и в 1916 году, 107 лет назад, состоялось торжественное открытие Оранэлы.

Как вспоминал писатель Лев Успенский, «можно было ехать в Стрельну в забавном, зелёного цвета, трамвайном вагоне, у которого был на крыше не обычный тогдашний бугель в виде дуги, и тем паче не такой, именуемый пантографом токосниматель, как на наших трамваях, а примерно такой металлический стержень, как на нынешних троллейбусах».

Движение до Стрельны по Оранэле открылось летом 1920 года. А в 1929 году она была передана из Народного комиссариата путей сообщения в ведение Ленинградского горисполкома для включения в общую трамвайную сеть города. Это было связано с необходимостью модернизации линии, а также с тем, что Оранэла имела все признаки городского трамвая: на части линии не имела собственного (обособленного) полотна, обслуживала целый ряд заводов, имела частые остановки. Княжевский вагонный парк Оранэлы стал трамвайным парком (ныне Трамвайный парк № 8) и получил имя И.Е. Котлякова.

В наши дни это направление представляет собой вылетную линию с конечной остановкой в Стрельне. На бывших участках Ораниенбаумской электрической линии проходят маршрут 36-го трамвая и популярный 60-й маршрут, развиваемый Горэлектротрансом как скоростной.

Интересно, что вагоны ОРАНЭЛ с момента открытия линии и до передачи её в 1929 году ленинградскому трамваю были зелёными. В знак исторической преемственности и в честь 100-летия Оранэлы на 36-м маршруте курсировали трамваи, окрашенные в такой же цвет.