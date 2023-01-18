Лучшие слесари Горэлектротранса посетили трамвайное производство в Твери

Победители конкурса профессионального мастерства среди слесарей по ремонту подвижного состава по трамваю побывали на экскурсии в «ПК «Транспортные системы» в Твери. Поездка была организована по инициативе директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина в качестве поощрения за победу в конкурсе.

На экскурсию в Тверь отправились слесари РПС Владимир Филин (Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк), Алексей Разгоняев (Трамвайный парк № 8) и Иван Баринов (Трамвайный парк № 1). Коллег из Петербурга встречал директор обособленного подразделения «Тверской механический завод электротранспорта» (ОП «ТМЗЭТ») Александр Львов.

Победители конкурса профессионального мастерства, прошедшего в Горэлектротрансе в декабре 2022 года, ознакомились с площадкой, где производят трамваи, в том числе для Санкт-Петербурга. В частности, здесь налажен полный цикл производства тележек для трамвайных вагонов, кузовов и др.

«Самое большое впечатление на лидеров конкурса произвёл процесс проведения сварочных работ роботом (без участия человека), а также процесс проведения плазменной резки и автоматической обработки алюминиевых профилей. Когда приезжает лист металла, а выезжает готовая трамвайная тележка – это действительно очень впечатляет!» - рассказал директор Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка Пётр Полукаров, который сопровождает молодых профессионалов в поездке.

Добавим, что для победителей конкурса среди слесарей по ремонту подвижного состава по троллейбусу по предложению директора Дениса Минкина организована аналогичная поездка в Минск с посещением завода «Белкоммунмаш», где производят троллейбусы, в том числе для Санкт-Петербурга.