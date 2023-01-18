В день 80-летия прорыва блокады Ленинграда ветераны Горэлектротранса открыли выставку «Искра жизни»

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ состоялась церемония открытия выставки «Искра жизни», посвящённой 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Почетными гостями мероприятия стали ветераны транспортной отрасли, в том числе сотрудники Трамвайно-троллейбусного управления и уже современного Горэлектротранса. Они вместе с молодежью ГЭТ и сотрудниками Василеостровского трамвайного парка возложили цветы к памятной доске на Среднем проспекте В.О., д. 79, установленной в честь подвига трамвайщиков блокадного Ленинграда, и торжественно открыли выставку. «Искра жизни» – выставочный проект, посвященный простым людям рабочих специальностей, трудящимся на благо своей страны, прошедшим через Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда. Предметы выставки – это документальные, архивные видео- и фотоматериалы, предметы быта военного времени. Проект реализован Экспозиционно-выставочным комплексом петербургского Горэлектротранса, Мемориальным музеем «Разночинный Петербург» и Санкт-Петербургским музеем Хлеба.

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В годы Великой Отечественной войны Василеостровский трамвайный парк (где сейчас расположен Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ) был действующим трамвайным предприятием, в нем располагались общежития, помывочные, мастерские по ремонту подвижного состава, кузня, литейное, слесарное и деревообрабатывающее производства. Гости Экспозиционного комплекса ГЭТ смогут представить, как жили и работали сотрудники трамвайного депо в осажденном городе, увидеть, благодаря кому поддерживалась работа городского электрического транспорта и теплилась в замерзшем городе «Искра жизни».

Трамвайное движение стало своеобразным пульсом и жизнью Ленинграда. Раздел выставки, подготовленный Санкт-Петербургским музеем Хлеба, рассказывает о снабжении города, позволявшем поддерживать эту жизнь, превращавшем блокадный хлеб в хлеб Победы. Особый интерес представляет серия плакатов «Хлеб блокадного города», которые рассказывают о стоимости хлеба; усилиях, которыми он доставался; его ценности, равнявшейся жизни; и людях, благодаря которым город выстоял. Также на выставке можно увидеть форму для выпечки и кусочек хлеба, испеченный по блокадной рецептуре.

Мемориальный музей «Разночинный Петербург» посвятил свой раздел людям осажденного города. В серии литографий А.Ф. Пахомова «Ленинград в дни блокады» внимание приковывают лица ленинградцев. Художник создавал литографии с начала Великой Отечественной войны, с точностью воссоздавая трагические будни Ленинграда. Вторая серия работ художника «В нашем городе» рассказывает о восстановлении Ленинграда, которое началось задолго до Дня Победы. Кроме того, на выставке представлены книги и открытки, издававшиеся в осажденном городе, фотографии и документы ленинградцев.

Своими воспоминаниями поделился житель блокадного Ленинграда Юрий Иванович Семенов, он всю свою сознательную жизнь посвятил ленинградскому трамваю – более 40 лет проработал в системе трамвайно-троллейбусного управления, 20 лет из которых – водителем трамвая: «Я работал на всех трамвайных маршрутах города, в том числе в Василеостровском трамвайном парке. Трамвай я люблю до сих пор и навечно благодарен ему за его военный подвиг».

В завершение мероприятия его участники отправились в мемориальный рейс с реконструкторами на сохранившемся до наших дней блокадном трамвае МС-4 и реплике вагона военной эпохи модели ЛМ-33. Вагоны проследовали от Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта до Нарвских ворот, где в годы блокады заканчивались маршруты пассажирского трамвая и начиналась прифронтовая полоса.

Выставка будет работать с 18 января по 20 февраля в по графику ЭВК по входным билетам в составе экскурсионной группы.