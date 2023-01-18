Разработанный по техзаданию Горэлектротранса трамвай «Невский» презентовали в Петербурге

На Невском заводе электрического транспорта им. Ф.А. Пироцкого представили трехсекционный двухкабинный вагон серии 71-932 «Невский». Новинка разработана «ПК Транспортные системы» под цели программы развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее» специально для Санкт-Петербурга. Всего в 2023 году предприятие получит 38 трамваев «Невский», которые могут эксплуатироваться на маршрутах без оборотных колец и работать в «режиме челнока», перестраиваясь на пути встречного направления через специальные трамвайные съезды. Принцип работы двухкабинного вагона перед его отправкой в Горэлектротранс продемонстрировали сегодня на обкаточной линии НЗЭТ. В трамвае под управлением водителя-наставника ГЭТ Евгения Стражева проехал вице-губернатор Кирилл Поляков в сопровождении председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина и генерального директора ООО «ПК Транспортные системы» Александра Дубровкина.

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Первый в линейке ПК ТС трехсекционный двухкабинный вагон оборудован комплексом активной помощи водителю от Cognitive Pilot, который включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя, связанные между собой. Установка на трамваи интеллектуальных систем является обязательным требованием к подвижному составу петербургского Горэлектротранса всех новых поставок, начиная с 2022 года. Особое внимание на презентации новинки обратили на то, что на 90% вагон состоит из российских комплектующих. Качество трамвая «Невский» для Петербурга отметил вице-губернатор Кирилл Поляков:

«Качество соответствует всем стандартам, а это очень высокие стандарты, которые были заложены изначально в рамках транспортной реформы. Это низкополность, подогрев полов в зоне посадки, что позволяет в наших погодных условиях избежать лишних травм при посадке и высадке пассажиров, доступность для маломобильных граждан, все виды и типы оплаты поездки в подвижном составе и многие другие удобные и полезные опции, к которым уже начинают привыкать жители и гости нашего города», - рассказал во время обкаточного рейса вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

Трамвай «Невский» отвезет к метро «Площадь Александра Невского»

Наличие двух кабин расширяет возможности эксплуатации трамвая «Невский». Его можно использовать на маршрутах без разворотных колец, а также при условии укладки специальных или временных трамвайных съездов - в период ремонтных работ на путях или даже закрытий станций метро. Ближайшее такое закрытие ожидает станцию метро «Ладожская», и двухкабинные вагоны Горэлектротранса возьмут на себя пассажиропоток Красногвардейского района и повезут людей к станции метро «Площадь Александра Невского».

«Одним из первых применений новых двухкабинных трамваев «Невский» будет «Ладожская»: вывоз пассажиров при закрытии метро. Мы там стыкуемся с «Чижиком», на платформе на Гранитной улице пассажиры пересаживаются к нам и на трамваях ГЭТ едут до Перекупного переулка. У меня была давно мечта дать возможность жителям Красногвардейского района пересаживаться с «Чижика» на действительно современный трамвай ГЭТ, в марте месяце она исполнится», - рассказал директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Также Денис Минкин отметил, что собирать в сегодняшних условиях такую технику крайне сложно и выразил благодарность всей российской промышленности, которая работает на транспорт:

«Это реально очень непросто. По сути, в «ручном» режиме обсуждается каждая единица транспорта и её комплектация», - пояснил Денис Минкин.

Трамвай «Невский» создан на базе трамвая модели «Витязь-М». Пассажировместимость нового вагона 205 человек, в салоне 52 эргономичных сидячих места, усовершенствованная система климат-контроля, 7 USB-розеток, мультимедийные информационные комплексы. На просторной накопительной площадке можно комфортно разместиться с детской коляской, а для велосипеда есть специальный кронштейн. У входных дверей установлены подогреваемые зоны, чтобы в холодное время года не было наледи при входе в салон. На дверях предусмотрены светодиодные сигнальные линии, горящие зелёным и красным цветом при, соответственно, открытии и закрытии дверей и срабатывающие одновременно со звуковым сигналом. Трамвай адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья. Есть кнопка вызова водителя, аппарель для доступа в салон, также работает система «безопасный город».

Поставка трамваев «Невский» будет осуществляться в рамках уже заключенного в 2022 году контракта Комитета по транспорту и ПК ТС. Всего же в 2022 году в рамках реализации программы развития Горэлектротранса подписаны 6 контрактов на поставку 286 новых троллейбусов (97 – с увеличенным автономным ходом) и 192 «умных» трамваев (38 из них – трамваи «Невский») с комплексом активной помощи водителю. В Петербург уже поступили 132 троллейбуса и 58 трамваев.

Параллельно с обновлением подвижного состава модернизируется и соответствующая инфраструктура: обновляется контактно-кабельная сеть (80%), трамвайные пути (64 км), оборудование тяговых подстанций (73%). К концу 2028 года должно завершиться полное обновление инфраструктуры ГЭТ, в том числе модернизация 5 трамвайных, 4 троллейбусных и 1 совмещенного трамвайно-троллейбусного парка. Напомним, что под конец 2022 года Горэлектротранс начал реконструкцию Трамвайного парка №7 без остановки производственного процесса парка и завершил реставрацию Рождественской подстанции в Дегтярном переулке.