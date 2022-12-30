ДОЛ «Зарница»: сезон-2022 и первые новогодние смены встретили на ура

«Что мне снег, что мне зной», - для ДОЛ «Зарница» популярная детская песня стала лейтмотивом сезона 2022-2023. Масштабная реконструкция позволила сделать ведомственный лагерь Горэлектротранса круглогодичным. Благодаря этому впервые за всю историю 68-летней здравницы она приняла осенние и новогодние смены. При этом к традиционно обширной методической программе, выездам и встречам с интересными людьми добавились спортивные и профориентационные направления. Так, ДОЛ «Зарница» вошёл в единую профориентационную систему ГЭТ, включающую Учебно-курсовой комбинат, парки, службы и Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ. Осеннюю смену полностью посвятили профориентации, а в новогодние каникулы дети от души повеселились на двух праздничных сменах. Однако лучше всего жизнь в ДОЛ отражают отзывы самих ребят и их ожидание новых заездов.

Отзывы родителей

Елена Мизёва:

«Огромное спасибо всем сотрудникам ДОЛ «Зарница» за чудесную, волшебную, удивительную зимнюю смену! Ребёнок каждый вечер звонил и взахлёб рассказывал, как ему здесь нравится! А сегодня, встретившись с соскучившимися родителями, и едва переступив порог дома, стал просить купить ему путёвку на весеннюю смену! Удачи, хорошего настроения, творческих успехов и до новых встреч!!!»

Светлана Ушакова:

«Хочу сказать спасибо вам огромнейшее, всем, за то, как прекрасно провел время мой ребёнок, с пользой и большим удовольствием, судя по его рассказам, он как будто не в лагере был, а на отдыхе с друзьями. Так все душевно, столько позитива и внимания, я сама с вами отдохнула. Ещё раз большущее спасибо, обязательно вернёмся летом. Были на летней и зимней смене».

Екатерина Лойко:

«Прекрасный лагерь «Зарница»!!! В уходящем году хочу поблагодарить директора и коллектив лагеря за организацию смены. Интересная и познавательная программа (хотя это еще только начало смены). Безопасность и отдых на высшем уровне. Приятно, что рядом с детьми много профессиональных вожатых и педагогов. В новом году желаю вам всего самого наилучшего!!!»

Отзывы детей*

Вероника Муравьёва, вторая летняя смена-2022, 1 отряд «90-е»:

«Лагерь «Зарница» – по моему мнению, один из лучших лагерей. Понравилось в нем большое количество различных интересных мероприятий, игр, что придумывали сами вожатые. Вожатые и воспитатели добрые, отзывчивые, готовые прийти на помощь, очень креативные, забавные и делают так, что на смену забываешь скучать по дому. Еда вкусная, повара стараются и предлагают очень приятное меню. Много разных знакомств для детей с любыми интересами! Очень все нравится и готова встречать новое лето ради очередной встречи с лагерем!»

Анна Кащенко, вторая летняя смена-2022, 1 отряд «90-е»:

«После реконструкции лагерь стал гораздо лучше. Новый ремонт в корпусах, столовой, клубе. По огромной территории лагеря теперь можно передвигаться на велосипедах. Часто проводятся игры на улице, чтобы заинтересовать не только младшие отряды, но и старшие. Иногда приглашают разных гостей. Я была на смене, когда пригласили главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова. Мне нравится этот лагерь!»

Арина Васильева, вторая летняя смена-2022, 2 отряд «Дети леса» и четвёртая летняя смена-2022, 1 отряд «Queen»:

«Я была в этом лагере два раза в 2022 году, на второй и четвёртой смене. И та, и другая смена мне очень понравились. Было очень много мероприятий: викторины, квесты, спортивные соревнования. Был конкурс на подобии шоу «Голос. Дети», я там участвовала, и мне очень понравилось! Так же через день проходит дискотека. Музыка хорошая. В конце каждой смены проходит прощальная дискотека допоздна. На второй смене после дискотеки проходило невероятное фаер-шоу! В дни, когда нет дискотеки, проходят кинопоказы, где можно посмотреть всякие фильмы или мультики! Еда очень вкусная, по крайней мере мне она понравилась, хотя я – очень привередливый ребёнок. Вожатые хорошие, добрые, заботливые. Советую каждому поехать в этот лагерь!»

*Отзывы ребят об их отдыхе в лагере в летний сезон-2022 в рамках информационного сотрудничества с Пресс-службой ГЭТ собрали первокурсники Медиакома ВШЭ Ирина Лихачева, Мадина Самурсокова, Виолетта Ермакова и Ксения Шипка.