В новогодние каникулы трамваи и троллейбусы перевезли 3 млн пассажиров

За праздничные дни трамваи и троллейбусы петербургского Горэлектротранса перевезли 3 млн человек. Самыми популярными маршрутами ожидаемо стали лидеры 2022 года: трамвай № 100 и троллейбус № 31.

Трамваи и троллейбусы своих пассажиров поделили практически поровну: 1,53 млн и 1,54 млн человек соответственно.



Тройку самых востребованных в каникулы трамвайных маршрутов возглавила «сотка» (Придорожная аллея - ж.-д. станция Ручьи.): за праздники она перевезла почти 218 тыс. пассажиров. По троллейбусу рейтинг вновь возглавил маршрут № 31 (Северный пр. - пр. Добролюбова): более 93 тыс. человек.

Трамвай № 100 и троллейбус № 31 перевезли больше всего пассажиров в 2022 году

Напомним, в новогоднюю и рождественскую ночи Горэлектротрансом было организовано ночное движение электротранспорта на ряде трамвайных и троллейбусных маршрутов.