Трамвай № 100 и троллейбус № 31 перевезли больше всего пассажиров в 2022 году

В петербургском Горэлектротрансе назвали маршруты-лидеры по результатам уходящего года. Главный критерий в рейтинге – востребованность у пассажиров. По этому показателю среди трамвайных маршрутов ожидаемо лидировал популярный трамвай № 100. Среди троллейбусных маршрутов пассажиры чаще всего пользовались 31-м маршрутом, соединяющим спальные районы севера с Петроградской стороной. А среди маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) лучшим по показателям перевозок стал 46-й троллейбус, трасса которого была продлена в 2020 году до станции Сергиево.

Лидеры рейтинга (по данным за 11 месяцев 2022 года)

Трамвай № 100: перевезено порядка 15 млн пассажиров в 2022 году.

Придорожная аллея - ж.-д. станция Ручьи.

Протяжённость маршрута составляет 16,95 км, интервал движения 3 минуты.

Трамвайный маршрут № 100 появился к столетию петербургского трамвая, которое отмечалось в 2007 году. К этой дате маршрут № 57 сменил свой номер на юбилейный. Трамвайное движение на нём было существенно усилено благодаря реконструкции трамвайных путей на проспекте Просвещения, количество подвижного состава на линии увеличено, а интервалы – сокращены.

Также в тройку трамвайных лидеров вошли маршруты № 55 (11 млн пассажиров) и № 60 (8 млн пассажиров).

Троллейбус № 31: перевезено 8 млн пассажиров в 2022 году.

Северный пр. - пр. Добролюбова.

Протяжённость маршрута составляет 11,1 км, интервал движения: 3,3 минуты.

Троллейбусный маршрут № 31 был открыт в 1969 году. Его трасса несколько раз менялась, однако маршрут всегда соединял северные районы города с Петроградской стороной, а на одном из этапов – и с Васильевским островом.

Также в тройку троллейбусных лидеров вошли маршруты № 45 (порядка 6 млн пассажиров) и № 20 (5,3 млн пассажиров).

Троллейбус с увеличенным автономным ходом № 46: перевезено 5,5 млн пассажиров в 2022 году.

Троллейбусный парк № 1 - Ж.-д. платформа Сергиево

Протяжённость маршрута составляет 13,7 км, интервал движения: 5,3 минуты.

9-й по счёту маршрут ТУАХ в Санкт-Петербурге, открыт 16 ноября 2020 года. Продление за счёт автономного хода троллейбусного маршрута № 46 с параллельным изменением трассы «классического» троллейбуса № 48 позволило улучшить транспортное обслуживание жителей юго-запада Петербурга. У жителей новостроек в районе Новосергиево появилась более быстрая связь со станциями метро «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект» и железнодорожными станциями Ленинский проспект и Сергиево.

Добавим, среди маршрутов ТУАХ ещё 2 маршрута «перешагнули» в 2022 году планку в 5 млн пассажиров: №№ 2 и 23.

Маршрут ретротрамвая «Первый туристический»: более 24 тысяч человек воспользовались с начала года туристическим маршрутом Т1. Маршрут был открыт 6 ноября 2019 года. В 2022 году он стал настолько востребованным, что в туристический сезон добавляли ещё один вечерний рейс в 19 часов.