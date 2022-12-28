Денис Минкин: «Транспорт - часть городского очарования»

В 2022 году в Горэлектротрансе стартовала программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее»: приходит новый подвижной состав, завершилась реставрация Рождественской подстанции в Дегтярном переулке, началась реконструкция Трамвайного парка № 7, введены в эксплуатацию «умные» трамваи с комплексом активной помощи водителю. Развитие транспортных технологий требует принципиально иного подхода к подготовке кадров. Единую профориентационную систему вместе с Учебно-курсовым комбинатом и Экспозиционно-выставочным комплексом дополнили детские направления: ДОЛ «Зарница» после реконструкции и новый кружок моделирования трамваев и троллейбусов во Дворце творчества юных. Определился облик и главной премьеры петербургской программы развития – трамвая «RetroFuture» для исторического центра. С какими результатами ГЭТ вступает в 2023 год, рассказал директор предприятия Денис Минкин.

Будем корректировать

- Денис Юрьевич, удовлетворены ли Вы ходом программы развития?

- Безусловно, очень приятно, что программа «поехала» и достаточно динамично исполняется. Однако, как обычно бывает в жизни, не всё идёт так, как нам хотелось бы, и причин для этого много, большинство из них объективные. Ограничения, санкции усложнили работу очень существенно. Растут цены и на стройку, и на комплектующие техники, а некоторые из них стали в принципе недоступны. Производителям подвижного состава приходится находить новые технические решения. Они зачастую очень нетривиальны, и от этого страдают, конечно, и поставки, и те темпы, которые мы обозначали в самом начале. Поэтому к январю мы подготовим доклад для губернатора города Александра Беглова с возможными корректировками программы, как в части учёта вот этих новых обстоятельств и приведения в соответствие сумм и сроков исполнения работ, так и включения в программу тех блоков, которые мы не учли при её формировании. Например, диспетчеризацию, а также работы, связанные с автоматизацией всего процесса управления парками, в том числе авторасстановкой трамваев.

- Будут ли при этом выдержаны сроки и планы реконструкции трамвайных парков?

- Реконструкция началась с Трамвайного парка № 7, там всё в графике, срок реализации – 2024 год. Важно, что проект включает не только строительные работы по реконструкции парка и приведению его в порядок, но и оснащение технологическим оборудованием. Одновременно парк «насыщается» подвижным составом, именно сюда поступили первые «умные» трамваи-2022. Очень серьёзный профессионализм проявляют работники парка и строители ГЭТ, которые занимаются организацией этого ремонта. Вдумайтесь, мы решаем сложнейшую производственную задачу: выполняем реконструкцию, не прекращая выпуск с площадки. Обновленный парк сохранит свой стиль «лофт», кирпичные стенки, кладку. Мы не хотим идти по пути примитивного и быстрого решения типа сайдинга. Эстетика важна - важно, в каких условиях работают наши сотрудники, чтобы им было приятно приходить на работу. К сожалению, нам придется отодвигать сроки реконструкции 3-го трамвайного парка, надеюсь, на год – полтора, но она уже не будет синхронизирована с поставкой новых трамваев «RetroFuture». Это вынужденная ситуация, потому что стройка действительно значительно подорожала. В 2023 году мы приложим максимальные усилия, чтобы привести Третий парк в порядок внутренними резервами ГЭТ.

С любовью к ленинградскому «Стиляге»

- Трамвай «RetroFuture» - одна из самых ожидаемых новинок. Как Вы думаете, полюбят его петербуржцы?

- В моём представлении трамвай «RF» - один из ключевых блоков в программе развития ГЭТ. Это будут трамваи, укомплектованные системами управления, комфорта, информирования пассажиров, отвечающие всем современным требованиям к пассажирскому транспорту не только у нас, но и за рубежом, в самых развитых странах. Но у них будет особенный облик, потому что наш город тоже особенный, прекрасный и уникальный. Он насыщен историей, пропитан романтикой, богат своей культурой, и общественный транспорт в нём - часть городского очарования. Я не знаю и очень волнуюсь, отгадаем ли мы этот облик с точки зрения привлекательности, с точки зрения того, чтобы он импонировал петербуржцам. Тут могут быть ошибки, мы в очень серьёзной степени идём на риск. Но если отгадаем, то он станет ещё одним шармом исторического центра. Кто-то, может быть, поедет в наш город ради того, чтобы покататься на этом трамвае. Может быть, у кого-то этот трамвай станет главной детской ассоциацией с Петербургом, как, например, в моей жизни такие детские эмоции связаны с красивейшим вестибюлем метро «Автово», рядом с которым жила моя бабушка. Ради создания таких индивидуальных гармоничных проектов, на мой взгляд, стоит жить.

- Расскажите, как рождался облик этого трамвая?

- Внешний облик мы разрабатывали вместе с производителями, и я должен сказать, что они к этому очень ответственно отнеслись, с интересом, не просто рутинно выполняя наше техническое задание. Задача была непростая - стилизовать трамвай под классическую ленинградскую модель, но при этом не уйти в пародию. Мы перебрали много вариантов, в том числе по поручению губернатора вместе с горожанами обсуждали схему окраски. Компромиссное решение было найдено, эскизы опубликованы, а как будет выглядеть на улицах – посмотрим. Победил глубокий зелёный цвет в сочетании с цветом слоновой кости. Он действительно имеет исторические корни, когда-то у нас ездили «Стиляги» (ЛМ-57. – Прим. ред.) в схожей схеме окраски.

Жизнь задыхается без цели

- Известно, что трамваи «RF» станут именными. Как выбирались имена для этих двух моделей?

- В Горэлектротрансе этим занималась творческая группа. Предлагались названия, связанные с фауной по типу «Чижика», например, «Корюшка». Также рассматривали классификацию по географическому признаку - «Петроградка», «Коломна». В итоге наше общее решение с Комитетом по транспорту - назвать их двумя фамилиями, отдавая должное двум нашим писателям: классику из XIX века Достоевскому и классику из XX века Довлатову. Трамваи будут ездить по тем местам, в которых эти писатели жили, творили, и это, на мой взгляд, очень по-петербургски.

И - интеллект

- Между тем на линию уже вышли первые трамваи с комплексом активной помощи водителю. Как показала себя в деле техника, аналогов которой нет нигде в мире?

- Эти трамваи отличаются от всех предыдущих тем, что это не просто кусок железа с подключенным к нему электричеством. Эти трамваи умные. Реально умные! Это не слово для интервью, это действительно их характеристика, в них заложены элементы искусственного интеллекта. И этот интеллект сейчас находится «в стадии неумелого щенка». Для того, чтобы он эффективно заработал, его надо научить, натренировать это делать. Если говорить технически, то трамвай способен запомнить весь маршрут: он знает расположение остановок с привязкой к координатам, он распознаёт все знаки, он запоминает стрелки. Он, соответственно, будет снижать скорость на этих стрелках до оптимальной, не даст проехать остановку или неправильно спозиционировать себя относительно неё. Он должен быть приучен к определённым внешним условиям среды, к трафику, к фоноцелевой обстановке в городе. И тогда он будет на неё реагировать правильно, помогать водителю и парировать его неправильные действия, принципиально повышая безопасность. Мы сейчас находимся на стадии обучения этих трамваев. Когда они заработают полноценно, я очень надеюсь, что они исключат целый ряд опасных ситуаций на улицах.

- При появлении техники с элементами автопилотирования нет ли у работников ГЭТ беспокойства, что «роботы дышат в спину»?

- Не знаю, я пожилой, мне не страшно. Но я много говорил с водителями, которые сели за управление новой техникой. Да, звучали замечания, и это естественно, это рабочая ситуация. Но все были довольны, что приходят новинки. Потому что по инновационному развитию в парках истосковались, было ощущение того, что никогда ничего не изменится: как ездим на ЛВС-ах, так и помрём с этими ЛВС-ами. Сейчас у людей появился блеск в глазах. И этот процесс важный, люди начнут задумываться о том, что к новой технике нужны новые знания. Много молодых сотрудников, в том числе из рядового состава, уже пошли в вузы, пытаясь вытянуть себя на новый уровень кругозора, социальной лестницы и карьеры. Мы не можем обновлять одновременно все парки, поэтому пошли по кластерному принципу, но я уверен, что доведём программу развития до успеха во всём Горэлектротрансе. И вся наша молодёжь будет работать с новой техникой.

База профориентации

- Оправдались ли ожидания от масштабной реконструкции ДОЛ «Зарница», ставшего всесезонным и ожидающего сразу две новогодние смены?

- По-моему, все дети, кто был в обновлённом лагере, остались довольны. Что видно по сезону-2022: очень востребован спорт. То, что мы летом вложились в спортзал, вложились в открытую площадку, было воспринято на ура. Одновременно с отдыхом и спортом детей надо образовывать, поэтому мы делаем для них всестороннюю программу, включающую образовательные и профориентационные активности. Это и экскурсии, и кружки, и различные лекции, и встречи с интересными людьми. Очень эмоциональный отклик у каждой смены на соревнования по спортивному ориентированию, просто полный восторг. Я хочу сказать огромное спасибо педагогическому коллективу ДОЛ, его руководителям Владимиру Романову и Дмитрию Елпатьевскому за их энтузиазм и увлечённую работу. Я думаю, что организация детского отдыха и досуга - точно такая же государственная функция, как обеспечение транспортной работы. И государственные предприятия обязаны её выполнять. Под эту цель мы также планируем развитие Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, сделаем там детскую трамвайную дорогу с депо, где ребята будут обучаться основам конструирования и ремонта подвижного состава. Начало этому детскому творчеству положено: в Аничковом дворце открылся кружок трамвайного и троллейбусного моделирования, который ведёт наш энтузиаст, водитель Сергей Старцев.

Наши

- Какие ещё события Вы бы отметили в корпоративной жизни-2022?

- Должен сказать, что ГЭТ - это потрясающий коллектив, очень сильный, сплочённый и дружный в основе своей. Болеющий за нашу общую производственную идею и великолепно относящийся друг к другу. В этом смысле моя роль очень скромна, она должна быть очень ненавязчивой. Мы придумали комплексную программу «Быть здоровым легко», связанную с физическим и психологическим здоровьем. Это системная социальная программа, основанная на целом ряде кирпичиков, и она у нас в стеночку сложилась. За это я хочу сказать спасибо всем организаторам под руководством заместителя директора предприятия - начальника Управления по персоналу Юлии Барановой, перечислить всех просто невозможно, их десятки. Все, кто в этой программе участвовал - а это порядка 2000-3000 человек - довольны, и есть энтузиазм это дело продолжать. Значит, надо придумать какую-то новацию, я в этом смысле очень жду инициативу и помощь от Молодёжного совета, от профсоюза. При всём уважении к делам нашего профсоюза, он иногда дремлет. В следующем году в профсоюзе ГЭТ перевыборы, и я жду активности от кандидатов на пост председателя. В этом случае их поддерживать буду, а в противном - нет.

- Насколько вообще заметна роль молодёжи в жизни ГЭТ?

- Мне бы хотелось, чтобы свою деятельность активнее вёл Молодёжный совет при нашем профсоюзе. В целом они, безусловно, молодцы, но надо признать, что ограничения двух ковидных лет, конечно, сказались. Поэтому, как только эпидемия спадёт, я жду от молодёжи, чтобы они начинали гоношиться. У нас есть спортивный блок в профкоме, который работает, на мой взгляд, очень активно и неплохо - спасибо спортивному лидеру Галине Шеломяновой. Но мне как директору хотелось бы, чтобы этот спорт был массовым, а не сводился к участию одних и тех же человек во всех его видах. Также у нас есть Народный контроль, работой которого я очень доволен. Этот орган выявил целый ряд недостатков, подсвечивает их в работе предприятия, будоражит руководителей, имеет на это формальное право, данное приказом директора. И там тоже в основном работают люди молодые. Им это стало интересно, они почувствовали себя частью системы, почувствовали, что им удаётся влиять на те или иные решения, в том числе мои. Это, наверное, круто. Настоящим лидером этой команды стал Сергей Сухоруков. Также с апреля мы стали собирать Транспортный клуб из увлечённых работников ГЭТ и ведущих городских СМИ, где в формате приятельских встреч обсуждаем вопросы «за скобками» официальных брифингов и пресс-конференций. Теперь формат этого общения распространился и на студентов профильных медийных факультетов, за что я очень благодарен команде нашей Пресс-службы и её руководителю Дарье Тимофеевой. Есть у нас программа кадрового резерва. Мы сформировали её с надеждой, что молодые люди в рамках тех преференций, которые мы этой программой им даём, быстро будут прорастать на руководящие должности. Я уверен, что это основа будущего управления ГЭТ. Да, и хочется ещё отметить инициативную группу в 1-м троллейбусном, где молодые ребята при серьёзной поддержке директора парка Владимира Голубева снимают ролики о своей работе. Зачастую в их видео видна любительская рука (что только придаёт им душевности), но в общем они уже достаточно профессионально это делают, и весьма привлекательно и полезно.

- Вы очень тепло говорите о коллективе, а что бы Вы пожелали нашим работникам и их детям в Новом году?

- Детям надо пожелать чуда. Чтобы оно свершилось вот прямо утром 1 января, и сбылись все их желания! А взрослым желаю, конечно, здоровья и спокойствия. Времена непростые, надо набраться терпения, выдержки и себя поберечь. С Новым годом!