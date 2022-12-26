Александру Беглову доложили о ходе поставок новых трамваев и троллейбусов в 2022 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил с официальным визитом Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк (СТТП), где ему представили городской пассажирский транспорт поставки 2022 года. На площадке СПб ГУП «Горэлектротранс» выстроились новые трамваи и троллейбусы, а также автобусы СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Александр Беглов пообщался с руководителями заводов-производителей техники, а после осмотра экспозиции обсудил с учащимися Учебно-курсового комбината ГЭТ будущее транспортных специальностей. Визит губернатора сопровождали вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, а директор СПб ГУП «Горэлектротранс» доложил о ходе реализации программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее».

В 2022 году было заключено 6 государственных контрактов на поставку в течение двух лет 286 троллейбусов и 192 «умных» трамваев с комплексом активной помощи водителю. Из них в Петербург поступило 127 троллейбусов и 55 трамваев. В следующем году планируется купить еще 50 трамваев. В результате этих поставок средний возраст подвижного состава троллейбусов до конца 2023 года снизится до 4 лет, а средний возраст трамваев – до 17 лет. Всего же к концу 2028 года Петербург получит почти 596 трамваев и 587 троллейбусов. Новую автобусную технику ПАТ поставки 2022 года также представили сегодня в СТТП.

«Огромную помощь оказал Президент Владимир Путин. Его решением мы смогли воспользоваться средствами Фонда национального благосостояния, а также получили государственные инфраструктурные кредиты. За счёт этого мы обновляем парк, вкладывая в том числе и свои городские деньги. Это самое масштабное обновление парка за последние 30 лет», - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Осмотр новой техники губернатор начал с трамвайной и троллейбусной экспозиции, по ней Александра Беглова провёл директор ГЭТ Денис Минкин. Возле подвижного состава градоначальника встречали руководители производственных предприятий ООО «ПК Транспортные системы», ОАО «УКХ «БКМ», АО «Транс Альфа».

«Несмотря на ограничения и санкции, удорожающие некоторые комплектующие или вообще делающие их недоступными, производителям подвижного состава совместно с Горэлектротрансом как эксплуатирующей организацией удается находить новые технические решения и обеспечивать поставки новых современных комфортных трамваев и троллейбусов», - доложил губернатору о ходе исполнения программы развития электротранспорта директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Губернатор осмотрел «умные» трамваи с комплексом активной помощи водителю «Богатырь-М» и «Витязь-М», а также трамваи после модернизации, включая спецтехнику Службы пути, и учебные вагоны. В трамвае «Витязь-М» водитель-наставник Трамвайного парка № 7 Евгений Стражев пригласил Александра Беглова посидеть в кресле вагоновожатого и оценить эргономику кабины, также губернатор прошёл по салону с полностью низким полом и 6 дверными проемами для удобства посадки-высадки всех категорий пассажиров.

Также губернатор побывал в кабине стажерского троллейбуса-гармошки производства АО «Транс-Альфа», об особенностях стажерского транспорта рассказала водитель-наставник СТТП Анастасия Полежаева. Среди другого троллейбусного транспорта в экспозиции были представлены классический вологодский троллейбус «Транс-Альфа», минский троллейбус с увеличенным автономным ходом производства «Белкоммунмаш», а также стажерские и учебные машины.

В преддверии нового года завершилось официальное мероприятие по-новогоднему. Возле троллейбуса с водителем-Дедом Морозом Сергеем Сухоруковым и праздничной иллюминацией Александра Беглова встречали ученики Учебно-курсового комбината ГЭТ. С губернатором они обсудили перспективы развития электротранспорта и транспортных специальностей, а также сделали праздничное фото на память и подарили юбилейное издание Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.