Более 700 предложений по улучшению работы внесли сотрудники ГЭТ в 2022 году

Фото: Олег Кудрявцев

В петербургском Горэлектротрансе состоялся итоговый в 2022 году День бережливого производства. На площадке Троллейбусного парка № 1 для экспертов в области бережливого производства предприятия прошёл тренинг-семинар «Методика решения проблем», подведены годовые итоги, а также награждены работники, внесшие наибольший вклад в развитие производственной системы.

О ходе реализации программы «Развитие производственной системы СПб ГУП «Горэлектротранс» доложил начальник отдела перспективного развития Андрей Уланов. В 2022 году на предприятии было инициировано 27 проектов улучшений. Из них 16 проектов принято к реализации, ожидаемый экономический эффект составил не менее 26 млн рублей. Всего в 2022 году закрыто 8 проектов улучшений на сумму 8,5 млн руб.

Работниками Горэлектротранса внесено более 700 предложений по улучшению процессов деятельности ГЭТ, из них принято к реализации 424 предложения. Мотивационные выплаты работникам составили более 600 тыс. руб.

В 2022 году продолжился процесс вовлечения персонала в систему постоянных улучшений. Так, собственными силами предприятия обучено 17 лин-лидеров (руководители всех уровней), 45 сотрудников из числа кадрового резерва, а также более тысячи работников всех остальных категорий.

За отчётный период собственными силами подразделений были проведены 4 практических семинара (штурм-прорывы) на территориях Службы пути и Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка (СТТП). После улучшений здесь была внедрена система 5С на участках и складах, проведены анализы процессов, 54 сотрудника обучены основным инструментам бережливого производства.

По результатам проведения аудита эффективности внедрения бережливого производства в 2022 году отмечены шесть структурных подразделений, неоднократно показывавших самый высокий уровень производственных достижений в этой области. Это Служба подвижного состава, Трамвайный парк № 8, Троллейбусный парк № 1, СТТП, Аварийно-восстановительная служба «Носорог», Троллейбусный парк № 6. В Управлении Горэлектротранса в области бережливого производства лидирует Финансово-экономическое управление.

В 2022 году продолжилось изучение лучших практик внедрения бережливого производства на высокоэффективных предприятиях России, для чего были организованы поездки по обмену опытом.

В завершении Дня бережливого производства эксперты Горэлектротранса, внесшие наибольший вклад в развитие производственной системы предприятия, были награждены благодарностями.