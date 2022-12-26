Коллектив Троллейбусного парка № 2 поздравили с 70-летием

Фото: Дмитрий Здрелюк

По случаю юбилея в троллейбусном парке на Арсенальной улице состоялось торжественное собрание трудового коллектива с участием ветеранов подразделения. Лучшие работники были отмечены ведомственными наградами, а самые творческие сотрудники своими руками подготовили подарки для своих коллег.

Коллектив поздравил директор Троллейбусного парка № 2 Артём Григорьев, он напомнил, что парк начал работу почти в канун нового года - 29 декабря 1952 года.

«Все эти годы парк успешно развивался благодаря труду тысяч работников. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто ежедневно выполняет свою нелёгкую работу, с надеждой на то, что прошедшие 70 лет - это только начало долгого и светлого пути Троллейбусного парка № 2», - отметил Артём Григорьев.

Труженикам Троллейбусного парка № 2 были вручены благодарности и почётные грамоты Комитета по транспорту и СПб ГУП «Горэлектротранс», благодарственные письма и благодарности администрации Калининского района. Председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова наградила самых активных членов профсоюза почётными грамотами и медалями Межрегионального комитета профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также почётными грамотами ППО ГУП «ГЭТ».

К торжественному вечеру открылась фотовыставка об основных этапах развития парка, также гости осмотрели макеты различных троллейбусов работы инженера-технолога Дмитрия Здрелюка и художественные работы действующих и бывших работников парка. Душевную атмосферу празднику создали выступления участников «Фестиваля талантов», который проходил в этом году в рамках нового корпоративного конкурса «Быть здоровым легко».

Справка:

Троллейбусный парк № 2 был построен на базе трамвайного парка, законсервированного в 1914 г. в связи с начавшейся Первой мировой войной. По просьбе Троллейбусной службы исполком Калининского района передал его на баланс Трамвайно-троллейбусного управления. Троллейбусный парк № 2 введён в строй 29 декабря 1952 года. Парк осваивался поэтапно: утром водители выезжали на смену из Троллейбусного парка № 1, а заканчивали смену в Троллейбусном парке № 2. 1 июля 2008 г. произошло административное объединение 2-го и 3-го парков, в результате чего предприятие на Арсенальной улице получило статус 2-й площадки Троллейбусного парка № 3. С 1 августа 2018 года оба подразделения вновь функционируют как самостоятельные троллейбусные площадки. Особое значение Троллейбусного парка № 2 определяется и тем, что он обслуживает центральные магистрали Санкт-Петербурга. В настоящее время парк обслуживает Василеостровский, Калининский, Красногвардейский, Невский, Петроградский, Приморский и Центральный районы Санкт-Петербурга. Протяжённость маршрутной сети парка составляет почти 160 км.