«Петербургские магистрали»: вышел в свет новогодний номер газеты

В декабрьском выпуске корпоративной газеты по традиции вспоминаем главные события года вместе с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» и панируем работу на новый период. А также стараемся передать новогоднее настроение через творчество работников Горэлектротранса.

В 2022 году в Горэлектротрансе стартовала программа развития «Сохраняя историю, движемся в будущее»: приходит новый подвижной состав, определился облик трамвая «RetroFuture», завершилась реставрация Рождественской подстанции в Дегтярном переулке, началась реконструкция Трамвайного парка № 7, введены в эксплуатацию «умные» трамваи с комплексом активной помощи водителю. Развитие транспортных технологий требует принципиально иного подхода к подготовке кадров. С какими результатами ГЭТ вступает в 2023 год, рассказал в итоговом интервью директор предприятия Денис Минкин.

Вспоминаем самые яркие события в корпоративной жизни предприятия: новый конкурс «Быть здоровым легко!», спортивные результаты и достижения, значимые даты в истории Горэлектротранса, которые пришлись на 2022 год.

«Волшебный транспорт» заступил на праздничную вахту в Санкт-Петербурге. В этом году географию ежегодного проекта #ВолшебныйТрамвай расширил троллейбус, который тоже присоединился к новогодней акции и был задекорирован под светящуюся ёлочную игрушку. Новогодние трамваи можно встретить на маршрутах №№ 45, 49, 6, 40, 19; троллейбус: №№ 41, 46, 32, 17.

В 2022 году в Горэлектротрансе был создан литературный клуб «Искромётная лира». Новогодним настроением делятся в стихах на страницах газеты инспектор-эксперт Борис Персинен и слесарь Трамвайного парка № 5 Олег Язовский.

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