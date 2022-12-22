Горэлектротранс завершил реставрацию Рождественской подстанции в Дегтярном переулке

Рождественская подстанция постройки 1906-1907 гг. – одна из пяти подстанций, которые входили в первую создаваемую инфраструктуру энергоснабжения трамвая Санкт-Петербурга при запуске трамвайного движения. Здание входит в состав ансамбля объекта культурного наследия регионального значения «Рождественский парк второй очереди городского трамвая» и находится под охраной КГИОП. В годы Великой Отечественной войны и блокады подстанция эксплуатировалась и была задействована в пуске пассажирского трамвая 15 апреля 1942 года. Реставрация исторического здания велась с весны 2022 года без остановки работы подстанции, обеспечивающей питанием шесть центральных троллейбусных маршрутов. Строители полностью отреставрировали внутренний интерьер, включая машинный зал, фасады здания и крышу. Работы проводились с сохранением архитектурно-художественных решений, реконструкцией существующих и воссозданием утраченных исторических элементов.

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23 декабря Рождественскую подстанцию с рабочим визитом посетил заместитель председателя Комитета по транспорту Ренат Ягудин. Первый заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Алексей Серебряков, начальник Управления капитального ремонта и строительства Роман Никонов начальник ОСП «Энергохозяйство» Александр Щербань провели Ренату Ягудину рабочую экскурсию по подстанции и доложили о проведенных реставрационных работах в историческом здании.

Подстанция в Дегтярном переулке обеспечивает электроснабжение троллейбусных сетей Центрального района Петербурга. От её бесперебойной работы зависит движение на шести троллейбусных маршрутах: №№ 5, 7, 11, 15, 16, 33, курсирующих по Тульской ул., Суворовскому пр. и Кирочной ул. Суммарный среднесуточный пассажиропоток на них почти 50 тысяч человек.

Реставрация проходила в рамках исполнения комплексной программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предусматривающую полное обновление инфраструктуры ГЭТ, включая энергетическую.

При реставрации машинного зала, лестниц и внутреннего интерьера здания затрагивались полы из метлахской плитки. Специалистам удалось отреставрировать покрытие с воссозданием недостающих плиток по сохранившимся в помещениях тяговой подстанции аналогам. Также были сохранены и отреставрированы облицовочный кирпич фасада, витражные окна главного фасада, покрытие дымовых труб, исторические дверные заполнения.

В целом, работы велись по трем основным направлениям:

реставрация внешнего облика: фасадные работы; реставрация интерьеров, в том числе помещений машинного зала, вестибюля, лестничных пролетов: реставрация покрытий пола и потолка, реставрация известняковых ступеней лестниц, реставрация лестничного ограждения из кованого черного металла, ремонт деревянного лестничного поручня, реставрация металлических интерьеров ферм и балок; сопутствующие работы: кровельные работы, ремонт подвального помещения (стены, замена стяжки), замена ступеней крыльца.

Здание в Дегтярном переулке, д. 5 было возведено в 1906-1907 гг. как подстанция Рождественского парка конно-железной дороги и располагается в районе легендарных трамвайных адресов, где Ф.А. Пироцкий, используя коночный вагон №114 Рождественского парка, провел эксперимент и изобрел электрический трамвай. В 1913-1914 гг. парк реконструировали под трамвайный, была переориентирована на новый вид транспорта и подстанция, а в 1922 г. по решению городских властей Рождественская подстанция была переименована в подстанцию имени Урицкого. Сегодня она входит в перечень тяговых подстанций СПб ГУП «Горэлектротранс».

Историческая справка



Здание в Дегтярном пер., д.5, лит.А является объектном культурного наследия регионального значения «Рождественский парк второй очереди городского трамвая» в соответствии с распоряжением КГИОП от 23.04.2009 № 10-11. Здание состоит из административного здания (дом № 3) и трансформаторной подстанции (дом № 5).

Появлению электрического трамвая предшествовал трамвай на конной тяге (конка). Станции трамваев строились по инициативе частных лиц и, как следствие, принадлежали им. Одной из таких станций был Рождественский парк конно-железной дороги, построенный в 1875-1876 гг.

19 ноября 1875 г. был заключен контракт между Городской думой и собственниками участка на строительство ими за счет собственных средств конно-железной дороги.

Одновременно, в 1875 г. Башмаков и Губин регистрируют Акционерное общество конно-железных дорог в Санкт-Петербурге и получают разрешение на строительство четырех каменных зданий на приобретенном участке. Архитектором Т.Д. Гриммом разработан проект служебного корпуса Рождественского конно-железнодорожного парка – трехэтажное каменное здание на повалах, покрытое двускатной крышей.

1906-1907 гг. – строительство подстанции Рождественского парка в углу участка между Дегтярным переулком и Новгородской улицей на месте старого деревянного здания. Проект разработан гражданским инженером А.В. Зазерским.

1913-1914 гг. – проведена реконструкция Рождественского коночного парка под трамвайный: перестроено существующее здание депо (гражданские инженеры Л.Б. Горенберг и Ф.О. Тейхман).

1922 г. – по решению городских властей Рождественская подстанция переименована в подстанцию им. Урицкого.

В годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда подстанция им. Урицкого наряду с другими была действующей и была задействована в запуске пассажирского трамвая 15 апреля 1942 г.

1975 г. – капитальный ремонт бывшего административного корпуса: перекрытия по металлическим балкам заменены на сборные железобетонные, заложены кирпичом почти все окна подвала.

Объемно-пространственное решение здания подстанции хорошо сохранило свои основные характеристики, архитектурно-художественное решение фасадов и интерьеров, а также технологическое оборудование.