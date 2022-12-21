Горэлектротранс второй месяц сохраняет лидерство в общем рейтинге организаций-перевозчиков

В октябре и ноябре 2022 года петербургский Горэлектротранс признается лучшим в общем рейтинге организаций-перевозчиков, формируемом на основе четырех показателей: выполнение плана транспортной работы, выявленные нарушения договорных обязательств, обращения пассажиров на обслуживание маршрутов, безопасность движения.

Рейтинг ежемесячно составляется СПб ГКУ «Организатор перевозок» для оценки качества исполнения всеми перевозчиками Санкт-Петербурга обязательств, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа наземным пассажирским транспортом. Помимо Горэлектротранса, в него входит еще шесть компаний-перевозчиков.

Достичь и сохранить лидерство, по мнению заместителя директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгения Власова, позволила командная работа в непростых условиях от подготовки подвижного состава перед выездом из депо до организации безопасных, комфортных и быстрых перевозок по городу.