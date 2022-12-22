Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков дал старт проекту #ВолшебныйТрамвай

По новогодней традиции Горэлектротранс выпускает на линию #ВолшебныйТрамвай. В этом году география праздничных маршрутов расширена, впервые в новогодней поздравительной эстафете принимает участие и троллейбус. Торжественный сигнал к старту проекта дал вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. По его команде транспорт проекта #ВолшебныйТрамвай дал звонок и заступил на новогоднее дежурство на маршрутах Горэлектротранса.

Фото:

Электротранспорт, украшенный новогодней иллюминацией, можно будет встретить на городских улицах. Яркий облик получили вагоны из трамвайных парков №№ 1, 3, 5 и троллейбус из Троллейбусного парка № 1 – в волшебной эстафете примет участие модель с увеличенным автономным ходом.

Традиции украшения иллюминацией новогодних трамваев Горэлектротранса 7 лет. В рамках проекта «Волшебный трамвай» в последнюю декаду декабря и в январские праздники в городе работают украшенные под ёлочные игрушки трамвайные вагоны, даря радость и поднимая настроение пассажирам и гостям Санкт-Петербурга.

"Жители уже давно прозвали трамвай "волшебным". И это неудивительно для самого народного и любимого петербуржцами вида транспорта. Хочу отметить, что это рейсовые трамваи и троллейбус - в новогодние праздники они будут курсировать по маршрутам своих парков в Московском, Петроградском, Василеостровком, Центральном, Выборгском, Красносельском, Кировском районах. В них можно и нужно загадывать желания - они обязательсно сбудутся", - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков перед тем, как дать старт проекту.

Встретить новогодний транспорт можно на маршрутах:

- трамваи: №№ 45, 49, 6, 40, 19;

- троллейбус: №№ 41, 46, 32, 17.

Праздничный подвижной состав радует не только своих пассажиров, управлять таким волшебным транспортом в самое особенное время года – гарантированное настроение и новогодние впечатления для водителей Горэлектротранса.

Проект #ВолшебныйТрамвай откроет новогоднюю программу петербургского Горэлектротранса. В каникулы свою первую зимнюю смену проведет ведомственный детский оздоровительный лагерь ГЭТ «Зарница» после реконструкции. Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ подготовил новогодние игровые программы с 15 по 30 декабря, а в первые дни 2023 года он вместе с туристическим трамваем начнет встречать посетителей со 2 января.