Лучших слесарей Горэлектротранса поощрят экскурсией на российские заводы электротранспорта

Сегодня в петербургском Горэлектротрансе наградили победителей конкурса профессионального мастерства среди слесарей по ремонту подвижного состава. Сами соревнования прошли 13 декабря в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке с участием молодых профессионалов из всех 10 трамвайных и троллейбусных парков Петербурга. А сегодня шесть лучших конкурсантов собрались в Управлении ГЭТ для торжественной церемонии.

Победителей поздравил по видеосвязи директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, отметивший, что важность профессии слесаря по ремонту подвижного состава возрастает в связи с поступлением на предприятие новой техники.

«Работа ваша для будущего - это вообще основа основ, - подчеркнул Денис Минкин. - К старой технике мы уже привыкли, она ломается, и мы быстро её чиним. Сейчас вы сталкиваетесь уже с новыми «сюрпризами», в первую очередь по троллейбусу, когда много недоработок и много приходится исправлять с помощью самого эксплуатирующего предприятия. К нам с большим уважением относятся разработчики этой техники, и ваше мнение как профессионалов очень важно в этом деле. Ваш профессионализм будет в перспективе проявляться в новом качестве, в новых направлениях – в электронике, в радиотехнике, в механике. И конкурс профессионального мастерства в этом плане очень важен и полезен».

Первый заместитель директора предприятия – главный инженер Игорь Лакеев, а также председатель Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова вручили победителям дипломы. Также лучшие слесари получили денежное вознаграждение.

Директор предприятия Денис Минкин со своей стороны предложил дополнительно поощрить победителей ознакомительными экскурсиями в города, где производят трамваи и троллейбусы: в Минск с посещением завода «Белкоммунмаш» и в Тверь с посещением завода «ПК Транспортные Системы».