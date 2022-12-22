Горэлектротранс поздравляет сотрудников Энергохозяйства с Днём энергетика

Для энергетиков Горэлектротранса профессиональный праздник, приходящийся на 22 декабря - это приятный повод подвести деловые итоги своей работы. Основные планы в Энергохозяйстве связывают с реализацией проектов «Энергия-24» и «Энергия-28», являющихся важными составляющими программы стратегического развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». В рамках этих проектов, в частности, предстоит до 2028 года поэтапно реконструировать около 600 км контактной сети, почти 300 км кабельной сети, а также заменить устаревшее оборудование на всех 86 подстанциях ГЭТ.

За отчётный период в Энергохозяйстве выполнены планы технического перевооружения на 2022 год по тяговым подстанциям: заменены силовые трансформаторы, коммутационное оборудование, выпрямители. Наряду с плановыми работами параллельно проведена модернизация районного диспетчерского пункта тяговых подстанций и систем телемеханики нижнего уровня на 10 подстанциях Юго-Западного района города.

Завершились проектные работы по внедрению в энергосистему тяговой подстанции № 91 с целью усиления энергоснабжения по трамвайному маршруту № 100. Реализация этого проекта намечена на 2023-2024 годы. Также энергетики ГЭТ приступили к реализации проекта по повышению надёжности энергоснабжения на Ленинском проспекте, в рамках которого будут выполнены работы по реконструкции 4-х тяговых подстанций и контактно-кабельной сети.

Кроме того, на днях завершилась реставрация Рождественской подстанции в Дегтярном переулке, одной из старейших в городе и находящейся под охраной КГИОП.

Для надёжного энергоснабжения городского электротранспорта в 2022 году было заменено 68 км контактного провода и 541 единица опор контактной сети, отремонтировано 3,5 км кабельных линий постоянного тока, в том числе длительно отключённых фидеров. Ещё 9,3 км кабельных линий реконструированы.

Продолжилась модернизация подвесной системы контактной сети троллейбуса и трамвая: заменено на синтетику 31,5 км по трамваю и 21,1 км по троллейбусу металлической «подвески».

В общей сложности круглосуточную работу Энергохозяйства Горэлектротранса обеспечивают сегодня 431 человек, а также 18 единиц спецтехники.