Школьникам Красносельского района провели урок безопасности с участием Трамвайного парка № 8

Представители Трамвайного парка № 8 совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД РФ по Красносельскому району Санкт-Петербурга напомнили учащимся школы № 547 об основных правилах безопасности. Открытый урок для школьников состоялся в рамках профилактических мероприятий «Пристегнись» и «Юный пешеход».

Обе профилактические акции проходят в период с 16 декабря по 23 декабря, в преддверии зимних каникул и направлены на снижение аварийности с участием детей, а также привлечение внимания к необходимости использования ремней безопасности и перевозки несовершеннолетних со специальными удерживающими устройствами.

Представители Горэлектротранса и ГИБДД объяснили школьникам, что они и сами могут напоминать взрослым о правилах безопасной перевозки детей и об административных наказаниях, которые могут грозить за их нарушения. Помощник директора Трамвайного парка № 8 по безопасности движения Павел Каменский отдельно рассказал ребятам об основных правилах безопасности на городском наземном электрическом транспорте

В завершении встречи Павел Каменский вручил школьникам сертификат на посещение Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта.