Содействие Горэлектротранса проекту «Открытый город» отмечено благодарностью КГИОП

20 декабря 2022

Накануне на торжественном вечере подвели итоги седьмого сезона культурно-просветительского проекта «Открытый город», в рамках которого проводятся бесплатные экскурсии, лекции и квесты по городским культурным площадкам. Проект реализует СПб ГО ВООПИиК совместно с КГИОП, а петербургский Горэлектротранс является одним из партнеров в этой работе. Участие в итоговой годовой встрече партнеров проекта «Открытый город» приняла заместитель директора СПб ГУП «Горэлектротранс» по развитию Лариса Прокофьева.

 

На официальной части вечера состоялось подведение итогов проекта в сезоне-2022. Коллектив Горэлектротранса под руководством директора предприятия Дениса Минкина был удостоен благодарности за большой творческий и профессиональный вклад в организацию культурно-просветительского проекта «Открытый город», успешную реализацию совместных проектов, направленных на сохранение и приумножение культурных традиций нашего города. Награду вручил председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.

 

Горэлектротранс, в ведении которого находится Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта, является постоянным партнером проекта «Открытый город». На площадках предприятия проводятся экскурсии для участников культурно-просветительского проекта, а сотрудники ГЭТ проводят обучающие лекции в рамках проекта.

 


 

 

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