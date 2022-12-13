20 декабря петербургский Горэлектротранс приглашает на гарантированное собеседование во Фрунзенском районе

20 декабря, во вторник, с 10:00 до 12:00 состоится гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Фрунзенского района. На нем петербургский Горэлектротранс представит весь спектр открытых на предприятии вакансий, а это – более 100 рабочих мест.

Горэлектротранс как работодатель представляет различные возможности для будущих сотрудников как по линии трудоустройства, так и по линии профессионального обучения.

Карьеру на предприятии могут построить специалисты рабочих направлений, таких как слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования, слесарь по ремонту подвижного состава, токарь, монтер пути, слесарь-ремонтник и другие.

Также существует потребность в сотрудниках инженерных должностей: мастер производственного обучения, юрисконсульт, специалист по кадрам, экономист и другие.

Для соискателей, ориентированных на освоение новых профессий, разработаны эффективные программы обучения на базе корпоративного учебного центра – Учебно-курсового комбината Горэлектротранса (УКК). Здесь за счет предприятия можно обучиться востребованной профессии водителя трамвая/троллейбуса. За полгода ученики осваивают теоретические знания и овладевают практикой управления электротранспортом на современных тренажерах с эффектом «виртуальной реальности» и на настоящем подвижном составе. На время обучения выплачивается стипендия. Также в УКК можно получить рабочую специальность.

Дата: 20 декабря (вторник)

Время: 10:00-12:00

Место проведения: Агентство занятости населения Фрунзенского района (ул. Бухарестская, д. 61, этаж 1)

С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.