На предновогодней встрече Транспортного клуба обсудили ключевые проекты ГЭТ

Накануне новогодних праздников встреча Транспортного клуба Горэлектротранса прошла в максимально комфортной обстановке. Напомним, в состав клуба, сформированного в апреле 2022 года, входят увлеченные работники ГЭТ и партнерские СМИ. Встречи клуба проходят как в деловой атмосфере переговорных залов с протокольными заданиями и отработкой наиболее важных производственных тем, так и в формате «приятельских встреч». Для предновогоднего сбора клуба под председательством директора Горэлектротранса Дениса Минкина выбрали как раз второй формат.

Участие в предновогодней беседе приняли работники трамвайных и троллейбусных парков, Учебно-курсового комбината ГЭТ, Автобазы, Службы подвижного состава и представители ведущих городских СМИ. Среди вопросов организации движения обсуждались варианты транспортного обслуживания на период закрытия станции метро «Ладожская». Так, в ГЭТ рассказали о проработке варианта запуска троллейбусов с увеличенным автономным ходом по выделенным трамвайным путям на мосту Александра Невского. Из более близких водителям вопросов подняли проблему закрытых вторых ворот при выезде из Троллейбусного парка №6, этот вопрос оперативно поручено проработать руководству парка.

Водитель Автобазы ГЭТ Дмитрий Веденёв предложил рассмотреть возможность открытия регулярного маршрута до ведомственного ДОЛ «Зарница» для удобства родителей. Директор Горэлектротранса Денис Минкин взял на заметку эту идею, отметив, что её целесообразность будет оцениваться с учётом всесезонной загрузки лагеря, открывшегося после реконструкции в 2022 году. На данный момент недостаточно данных для оценки постоянного пассажиропотока в данном направлении, но ГЭТ продолжает развивать детский отдых и открыт ко всем предложениям, улучшающим эту работу.

На встрече обсудили ключевые проекты Горэлектротранса в рамках программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее». Среди тех, которые вызывают особое вдохновение у работников предприятия – концепция развития Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ с созданием детской трамвайной дороги с депо, где ребята будут обучаться основам конструирования и ремонта подвижного состава; развитие технологий организации движения с использованием искуственного интеллекта «умных» трамваев; проект «RetroFuture» по запуску трамвая в ретростиле в центре Петербурга. Причем проект «RetroFuture» Денис Минкин назвал попыткой найти индивидуальное гармоничное решение с точки зрения трамвайного движения в городе, который является родиной российского трамвая.

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