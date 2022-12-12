Слесари СТТП победили на конкурсе профессионального мастерства

Первый конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии “слесарь по ремонту подвижного состава”» прошёл в Совмещённом трамвайно-троллейбусном парке (СТТП). Участие в соревновании приняли молодые профессионалы из всех 10 трамвайных и троллейбусных парков Петербурга. Без представителей этой профессии невозможна стабильная работа предприятия. Знания и навыки, которые слесари РПС используют ежедневно, им пришлось демонстрировать в условиях конкурсного волнения и ограниченного времени. Первые места по трамваю и троллейбусу заняли представители площадки-хозяина конкурса.

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Конкурс слесарей по ремонту подвижного состава состоял из теоретического и практического этапа. В ходе первого этапа конкурсанты должны были пройти тест из 30 вопросов, касающихся их профессиональных компетенций, а также показать свои знания в области безопасности и охраны труда.

Второй этап состоял из двух частей. Слесарям по троллейбусу сначала нужно было снять и установить обратно колесо. Затем конкурсантам предстояло продемонстрировать навыки ежедневного обслуживания подвижного состава, т.е., проверить исправность и работоспособность троллейбуса в соответствии с технологической картой. Среди обязательных действий: осмотр колёс, мостов и элементов подвески, проверка рулевого механизма, гидроусилителя руля, герметичности пневматики и др.

Слесарям по трамваю на втором этапе предстояло снять и установить пневматический распределитель привода дверей. А испытание по ежедневному обслуживанию среди прочего включало осмотр тормозных систем трамвайного вагона, проверку надёжности крепления карданного вала, тягового электродвигателя к раме тележки и другие действия, которые работнику депо приходится ежедневно выполнять в ходе своих рабочих смен.

Интересно, что и на троллейбусе, и на трамвае организаторы конкурса «спрятали» разные неисправности, которые конкурсантам предстояло обнаружить, выполняя задание.

По результатам двух этапов были выявлены победители.

Троллейбус

1 место: Денис Коваленко, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

2 место: Сергей Элиасштам, Троллейбусный парк № 3.

3 место: Андрей Чижов, Троллейбусный парк № 2.

Трамвай

1 место: Владимир Филин, Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк.

2 место: Алексей Разгоняев, Трамвайный парк № 8.

3 место: Иван Баринов, Трамвайный парк № 1.

Победителей наградили дипломами, а также вручили ценные подарки и денежное вознаграждение.

Добавим, что основным критерием оценки при выявлении победителей являлось время выполнения заданий, а также количество штрафных баллов за нарушение правил техники безопасности, технологические упущения и т.д.

Конкурс проводится с целью освоения и распространения передовых приёмов труда, повышения квалификации и мастерства слесарей по ремонту подвижного состава. Ещё одна важная задача – повышение престижа рабочих профессий среди молодёжи, поэтому к соревнованиям были приглашены участники в возрасте до 35 лет, независимо от стажа работы. При отборе на конкурс учитывались также производственные показатели и морально-волевые качества соискателей.