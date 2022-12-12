В первый снегопад Горэлектротранс ввел положение «Снежные заносы»

Готовиться к предстоящему снегопаду в Горэлектротрансе начали ещё с вечера воскресенья согласно прогнозу. С линейным персоналом был проведён дополнительный инструктаж об особенностях работы в условиях обильного снега. Утром в понедельник на предприятии ввели положение "Снежные заносы", предусматривающее привлечение на борьбу с осадками дополнительных сил и средств, а также выезд на линию ответственных сотрудников для контроля обстановки и принятия оперативных мер на местах.

Из-за снегопада и его последствий 12 декабря дорожная обстановка была затруднена. Однако для пассажирского транспорта действуют отработанные форматы организации работы в любых погодных условиях. Так, на предприятии разработан комплекс мер, призванный максимально минимизировать последствия стихии для пассажиров, подвижного состава и инфраструктуры ГЭТ.

На вылетные трамвайные линии уже днём в понедельник вышли 3 снегодуя, а ночью на линию были выведены все 12 снегоуборочных вагонов. Использовать возможности этой спецтехники наиболее рационально в ночные часы, чтобы не мешать линейному трамвайному движению, а также не затруднять движение стороннего транспорта. Днем снегоочистительные вагоны используют преимущественно только на тех участках пути, которые отделены от дорожного полотна.

Также работа по уборке снега была организована силами предприятия и подрядных организаций на конечных станциях и в местах отстоя подвижного состава. Использовалась спецтехника Службы пути, Аварийно-восстановительной службы Горэлектротранса "Носорог", Автобазы, Энергохозяйства.

Отдельно на борьбу со снегом в оперативном режиме были выведены около сорока работников Службы пути, которые расчищали стрелки и трамвайные рельсы. На самых сложных участках маршрутов действовало ограничение скоростного режима. В условиях разгула стихии были зафиксированы случаи задержек в движении трамваев и троллейбусов, однако в результате предпринятых мер серьёзных инцидентов с участием городского электрического транспорта удалось избежать.