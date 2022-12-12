103 километра передовых технологий: ТУАХ в Петербурге исполнилось 5 лет

12 декабря 2017 года, ровно пять лет назад, в Петербурге появился новый вид транспорта - троллейбусы с увеличенным автономным ходом или ТУАХ. Первой линией для новинки стал троллейбусный маршрут № 23, продлённый за пределы контактной сети с учётом возможностей увеличенного автономного хода. С тех пор наш город стал лидером в России по развитию маршрутной сети электробусов с динамической зарядкой (профессиональное название ТУАХ). Сейчас в Петербурге развита сеть из 9 «автономных» маршрутов протяжённостью 103,85 км, на которой курсируют 190 ТУАХ. Будущее петербургского троллейбусного движения также связывают с применением технологий увеличенного автономного хода.

Количество пассажиров на маршрутах ТУАХ продолжает расти ежегодно. В 2018 году, когда Горэлектротрансом были запущены уже 6 из 9 постоянных маршрутов, троллейбусы с увеличенным автономным ходом перевезли в общей сложности около 15,5 млн человек (в том числе почти 3 млн человек взял на себя временный маршрут № 12, который действовал с апреля по декабрь на время ремонта трамвайных путей на пр. Авиаконструкторов). В первый «полноценный» 2021 год, когда действовали уже все 9 маршрутов ТУАХ, на них проехали более 26 млн человек. А в этом году пассажиропоток составил уже почти 31 млн пассажиров.

Технология увеличенного автономного хода подразумевает широкие возможности для развития маршрутной сети. Наглядный пример: первый в Санкт-Петербурге маршрут ТУАХ № 23, продлённый на Богатырский и Шуваловский проспекты в декабре 2017 года. В сентябре 2021 года трасса маршрута снова выросла: сначала от улицы Шаврова до Арцеуловской аллеи, а затем - до станции метро «Старая Деревня». Кстати, «пионер» маршрутов ТУАХ в Петербурге – один из самых популярных. За первый полный год своей работы (2018 год) обновлённый маршрут № 23 перевёз 3,6 млн человек, а в 2022 году – 5 млн, что больше на 38,6 %.

Развитие троллейбусных линий с применением технологии увеличенного автономного хода – важная часть программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». В 2022 году были законтрактованы ещё 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом, поставка которых осуществляется в период 2022-2023 годов. Всего же в рамках программы до 2028 года в Санкт-Петербург должны поступить 587 троллейбусов, 207 из которых – ТУАХ.

На сегодняшний день протяжённость маршрутной сети ТУАХ превышает в Петербурге 100 км.

Справка:

Зарядка аккумуляторных батарей в троллейбусах с увеличенным автономным ходом происходит во время движения под контактной сетью, то есть в динамике (in-motion charging). Отсюда профессиональное название инновационных троллейбусов – электробусы с динамической зарядкой. По окончании зарядки ТУАХ продолжает движение без подключения к контактной сети и может ехать в те районы, где отсутствует контактная сеть. Такой способ зарядки позволяет прокладывать новые межрайонные связи, а также продлевать троллейбусные маршруты в районы с новой жилой застройкой, где нет контактной сети и не развита в полной мере инфраструктура другого городского транспорта.

Также по теме:

9 историй – 9 маршрутов ТУАХ (спецпроект Пресс-службы ГЭТ и Медиакома ВШЭ)

Развитие сети электробусов с динамической зарядкой