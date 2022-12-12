В Корпоративном учебном центре ГЭТ впервые повысили квалификацию наставники

В Учебно-курсовом комбинате петербургского Горэлектротранса, масштабированном в корпоративный учебный центр, состоялся первый выпуск действующих наставников после повышения квалификации. Три группы работников предприятия в количестве 71 человека проходили обучение с 21 ноября по 9 декабря в рамках реализации проекта «Кадры 24» по специально разработанной программе.

Программа повышения квалификации «Основы педагогики и психологии в работе наставников» была разработана Учебно-курсовым комбинатом для развития системы наставничества в ГЭТ. Программа реализована в формате тренинга и предусматривает отработку навыков педагогического общения через интерактивные упражнения и живые диалоги. Выпускными проектами стали презентации каждого из участников обучения по своей деятельности в качестве наставника.

По результатам обучения в качестве лучших были отмечены следующие работники:

Группа № 1: Дмитрий Татарин, мастер Троллейбусного парка № 3;

Группа № 2: Гудрат Шаиг оглы Ибрагимов, старший мастер Троллейбусного парка № 6;

Группа № 3: Евгений Махонин, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Службы подвижного состава.

Напомним, что в ноябре получила дипломы первая в истории Учебно-курсового комбината группа специалистов, окончивших программу дополнительного профессионального образования «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». А в октябре корпоративный учебный центр выпустил первую группу дипломированных диспетчеров.

Проект «Кадры-24» со сроком реализации до 2024 года является одним из многих проектов, составляющих программу стратегического развития Горэлектротранса. Его цель - подготовка кадров и обучение новым квалификациям сотрудников предприятия в соответствии со стратегией и перспективами ГЭТ.