В Горэлектротрансе обсудили старт реконструкции Трамвайного парка № 7 и ускорение трамвайных маршрутов

8 декабря директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин провёл заседание оперативного штаба по реализации стратегического плана развития предприятия. На заседании штаба, созданного распоряжением Комитета по транспорту, обсудили начало строительно-монтажных работ в Трамвайном парке № 7, подготовку к предстоящему закрытию станции метро «Ладожская», меры по реализации программы ускорения трамвайных маршрутов, а также ход закупки нового подвижного состава и модернизацию остальной инфраструктуры ГЭТ.

Одной из главных новостей реализации программы развития Горэлектротранса последних дней стало начало реконструкции Трамвайного парка № 7. На первом этапе, в течение 10 месяцев, строителям предстоит отремонтировать два из пяти участков трамвайного депо. Всего же строительно-монтажные работы на площадке на улице Грибакиных продлятся 24 месяца. Будут полностью заменены трамвайные пути и контактная сеть, инженерные сети, а также технологическое оборудование, отремонтировано здание депо, включая кровлю и фасады. В период реконструкции парк будет работать на всю производственную мощность с сохранением полноценного выпуска трамваев на линию.

Стратегический план развития ГЭТ предусматривает ускорение ряда трамвайных маршрутов. По пяти из них – №№ 100, 60, 55, 27, 6 – на заседании штаба была подписана дорожная карта. Один из важных этапов дорожной карты – организация приоритетного проезда электротранспорта. Так, уже сейчас 24 трамвая 55-го маршрута и 6 трамваев 60-го маршрута оснащены блоками приоритета, позволяющими вагону взаимодействовать с дорожной инфраструктурой для создания «зелёного коридора».

Также на заседании оперативного штаба обсудили исполнение программы ремонта трамвайных путей, графиков поставки нового подвижного состава, модернизации Энергохозяйства и иных объектов инфраструктуры Горэлектротранса.

Добавим, что в состав штаба, созданного распоряжением Комитета по транспорту, входят заместители председателя Комитета по транспорту Ринат Ягудин и Дмитрий Ваньчков, руководители и заместители руководителей учреждений транспортной отрасли, а также подрядных организаций, участвующих в реализации программы развития ГЭТ. Заседания осуществляются на регулярной основе под руководством председателя штаба, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.