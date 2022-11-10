Юристы ГЭТ вспоминают памятную дату в своей истории

20 лет назад, 11 декабря 2002 года, в Горэлектротрансе был утверждён план мероприятий по созданию единого юридического отдела (а уже с 1 апреля 2003 года юридическая работа, которая прежде велась в обособленных структурных подразделениях самостоятельно, стала централизованной и осуществляется с тех пор в едином ключе). Так совпало, что декабрь 2022 года обозначил новую веху в развитии юридического отдела ГЭТ: с 1 декабря он преобразован в Правовое управление.

Главная задача юристов Горэлектротранса – обеспечить соответствие всех процессов на предприятии действующему законодательству. Поэтому от грамотной работы Правового управления во многом зависит стратегический план развития ГЭТ. Например, реализация комплексной программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» потребовала не только принципиально новых технологических и технических решений, но и нестандартного правового подхода. Юристами было разработано более 50 нетиповых сделок, связанных с реализацией данной программы.

Также Горэлектротранс стал одним из первых государственных предприятий, обеспечивших совместными усилиями Службы организации закупок и юридического отдела соответствие закупок новым правилам Федерального закона № 44-ФЗ.

Ещё одна важная функция Правового управления: претензионно-исковая работа. В 2022 году по результатам этой работы предприятием получено более 163 млн рублей. Из этой суммы 146 млн рублей взыскано в досудебном порядке, 17 млн рублей получено по суду. Кроме того, за год заключено более 900 договоров и дополнительных соглашений.

Петербургский Горэлектротранс – одно из первых петербургских бюджетных предприятий, вставших на путь автоматизации и цифровизации, это касается и юридической службы. Цифровизация ежедневных рабочих процессов юристов стартовала год назад с подключения к одному из программных обеспечений для автоматизации юридических департаментов. По итогам этой работы согласно внутреннему аудиту ведение учёта и отчётности было автоматизировано практически полностью, а у сотрудников появилась возможность более тщательно заниматься вопросами, требующими детальной проработки.

Работу юристов Горэлектротранса высоко оценивают коллеги. Так, впервые за историю ГЭТ Правовое управление было номинировано на всероссийскую премию «Лучшие юридические департаменты 2022». А работники Правового управления выступают приглашёнными спикерами в различных общероссийских образовательных программах.

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