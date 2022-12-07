К 130-летию выдающегося инженера-трамвайщика Абрама Зильберталя

Инженер, энциклопедист и учёный Абрам Хаймович Зильберталь внёс существенный вклад в развитие электротранспорта города и страны. Передовые идеи Абрама Зильберталя, посвятившего жизнь ленинградскому трамваю, актуальны до сих пор.

Абрам Зильберталь был инженером широкого профиля и владел очень широким спектром вопросов – от устройства подстанции до деталей трамвайной тележки. Его многочисленные разработки были широко внедрены на электротранспортных предприятиях СССР. Он является автором таких изобретений, как электрическое устройство для сигнализации между вагонами трамвайного поезда, устройство для перевода стрелок с движущегося трамвая, опоры для электрических проводов и многих других.

Труды Зильберталя имели огромную практическую ценность при организации и планировании движения на трамвайных линиях, для научного обоснования хозяйственной деятельности трамвайных предприятий. При этом несколько работ Зильберталя, такие как «Трамвайное хозяйство» и «Проблемы городского пассажирского транспорта», стали классическими и цитируются в научных изданиях до сих пор.

Абрам Хаймович родился 8 декабря (26 ноября по старому стилю) в польском местечке Цехановец Гродненской губернии. Экстерном поступил в гимназию, затем окончил Электротехнический факультет при Высшем техническом училище в Цюрихе. Вернувшись в Россию после Октябрьской революции, работал в Управлении городских железных дорог, тресте «Лентрамвай» (впоследствии Трамвайно-троллейбусном управлении), преподавал в Политехническом институте.

Умер Абрам Хаймович Зильберталь в феврале 1942 года в блокадном Ленинграде.

Использованы материалы Центрального архива СПб ГУП «Горэлектротранс»