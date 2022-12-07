Кадровый опыт Горэлектротранса оценили на всероссийском уровне

Команда Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса вошла в восьмёрку финалистов ежегодного конкурса профессионального мастерства «Лучшая HR-команда транспорта». Полуфинал конкурса, организаторами которого являются ГУП «Мосгортранс» и Ассоциация работодателей внеуличного транспорта России, прошёл в Москве.

Прежде чем попасть в финал, участники прошли подготовительный этап в системе iSpring, который включал в себя теоретический блок и тренировочные тесты для проверки усвоенного материала и практические кейсы. На втором этапе было необходимо представить презентацию по заявленной организаторами теме.

От Горэлектротранса доклад на тему «Роль HR в VUCА-мире» (в аббревиатуре заложены понятия: нестабильность, неопределённость, сложность и неоднозначность) презентовала начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова. Предприятие представило свой опыт, идеи и разработки, реализуемые в кадровой сфере.

«Безусловно, участие в таких масштабных профессиональных конкурсах даёт возможность не только заявить о нас, как о крупном, стабильном работодателе, поделиться опытом и навыками работы в области управления кадрами, но также познакомиться с опытом наших «НR-коллег» из крупнейших транспортных предприятий, рассказать о нашем видении кадровой работы в VUCА-мире – то есть, мире неоднозначном, неопределённом, когда на смену стабильности приходит нестабильность, диктующая необходимость поиска новых эффективных способов привлечения и мотивации персонала. Я считаю, взаимодействие всегда даёт стимул идти только вперёд, искать новые современные подходы в работе, не стоять на месте. Мы должны быть в тренде, меняется мир - меняемся мы!» - рассказала Ольга Меньшикова.

Также Горэлектротранс представляла начальник сектора по взаимодействию с пенсионным фондом Валентина Строганова, получившая специальный приз за активное участие в викторине, проводимой чат-ботом конкурса.

«Участвовала в таком конкурсе впервые. Очень была рада тому, что, заняв 6-е место из 700 участников в отборочном туре, помогла команде нашего предприятия выйти в финал. Мне очень понравился формат мероприятия, обязательно приложим все усилия, чтобы вновь выйти в финал в 2023 году и достойно представить нашу организацию», - поделилась Валентина Строганова.

Добавим, впервые НR-cаммит транспортной отрасли Москвы состоялся в 2019 году, тогда конкурс охватил 468 НR-специалистов. За три года география конкурса выросла, и охватила крупнейшие предприятия транспортной сферы городов России. В этом году среди конкурсантов было уже более 600 участников из 19 транспортных предприятий страны.

На фото (слева направо): начальник сектора по взаимодействию с пенсионным фондом Валентина Строганова, начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова, ведущий специалист отдела учёта персонала Вера Царёва