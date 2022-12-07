В Трамвайном парке № 7 началась реконструкция

Летом 2022 года Трамвайный парк № 7 первым начал эксплуатацию на маршруте № 24 новых «умных» трамваев с комплексом активной помощи водителю. С этого же трампарка на днях стартовал проект по обновлению всех трамвайных и троллейбусных парков города, предусмотренный программой развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Строительно-монтажные работы на площадке на улице Грибакиных продлятся 24 месяца. Сейчас строители приступили к первому этапу реконструкции, предусматривающему ремонт двух из пяти участков депо. Всего же в рамках реконструкции подрядчику предстоит полностью заменить трамвайные пути и контактную сеть, инженерные сети, а также технологическое оборудование. Будет отремонтировано и само здание депо, включая кровлю и фасады. Уникальность реконструкции состоит в том, что она будет вестись с сохранением полноценного выпуска трамваев на линию.

В течение первого этапа реконструкции Трамвайного парка № 7 длительностью 10 месяцев будут отремонтированы два участка трамвайного депо. Строители на выделенных зонах проведут комплекс работ по замене инженерных сетей, контактно-кабельной сети, технологического оборудования и трамвайных путей. Также будет произведена внутренняя отделка здания депо и кровельные работы. Сейчас на площадке уже обустроен строительный городок, проводятся демонтажные и монтажные работы.

Проект реконструкции составлялся с учётом жесткого условия - не нарушить линейный выпуск и даже не сократить его. При выполнении работ по реконструкции важно было сохранить возможность для парка работать на всю производственную мощность, чтобы пассажиры не почувствовали неудобств. Разработка проекта велась с использованием передовых технологий информационного моделирования (BIM или ТИМ-технологии) – это первый проект реконструкции объекта транспортной инфраструктуры, выполненный в ТИМ. Проект вошёл в тройку лидеров в номинации «Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры» VI Всероссийского конкурса ТИМ-ЛИДЕРЫ 2021/22, проходящего при поддержке Минстроя России.

Организацию строительных работ в действующем трампарке усложняет ещё и невозможность использования его второй площадки в Рыбацком. Туда в данный момент нельзя передать часть подвижного состава из-за ремонта трамвайных путей на проспекте Обуховской Обороны.

Параллельно обновлению инфраструктуры согласно программе развития Горэлектротранса Трамвайный парк № 7 укомплектовывается новыми трамваями поставки 2022 года. Он стал первым эксплуатировать инновационные серийные трамваи с комплексом активной помощи водителю. На текущий момент в парк уже поступило 43 из 125 «умных» трамваев. Полностью поставка завершится к концу 2023 года.

Напомним, что в рамках реализации программы развития ГЭТ также в числе первых под модернизацию попадает Трамвайный парк № 3 в Петроградском районе. Впоследствии он будет эксплуатировать современные низкопольные трамваи, разрабатываемые специально под инфраструктуру парка и способные проходить криволинейные участки пути радиусом 14 м. Ещё одной особенностью нового подвижного состава будет облик по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов. Узнать подробности проекта «RetroFuture» по созданию трамвая в ретростиле для центра Петербурга можно в наших информационных карточках.